粵港澳將簽訂應急救援全作框架　遇重大突發事件可向鄰近城市求援

粵港澳三地政府計劃今年內在香港簽署協議，制訂大灣區應急救援行動合作框架，香港政府正牽頭編撰《粵港澳大灣區應急救援行動方案》。保安局指，根據《行動方案》，當出現應急救援資源不足或未能有效處理重大突發事件的情況，本港可向鄰近大灣區城市尋求支援。



保安局向立法會保安事務委員會提交文件指，希望《行動方案》訂立技術和知識交流機制、資源共享機制和應急動員協調機制，具體內容和執行細節會與粵澳政府討論確定。 政府亦已制訂「共享清單」，內容包括救援工具、車輛、船隻及消防救護人員。

當局指，特區政府已就建立應急人員、裝備和物資等資源的跨境「綠色」通道，徵求國家海關總署和國家出入境管理局的意見和協助，並得到重視和支持。

三地政府計劃今年上半年，在大灣區城市舉辦針對處理地震災害事故的跨境聯合演練，借此細化跨境「綠色」通道政策和聯合應急指揮機制的執行情況。

去年9月初本港經歷世紀黑雨。粵港澳大灣區應急救援聯合會議於同920日在本港舉行，當時應保安局局長鄧炳強邀請，廣東省應急管理廳廳長王再華、澳門特別行政區（特區）政府保安司司長黃少澤和廣東省消防救援總隊總隊長張明燦，率領粵港澳大灣區內地九市和澳門特區政府應急救援單位的代表出席聯合會議，回顧粵港澳三地應急救援合作的成果和推進由香港特區政府建議制定的《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》（《合作框架協議》）。