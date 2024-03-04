兩會｜李家超抵京展開行程　訪國家財政部後見證跨境醫療合作簽署

行政長官李家超今日（4日）下午抵達北京，展開訪問行程。他先拜訪國家財政部，及後出席國家衞生健康委員會、醫務衞生局和香港賽馬會的合作文件簽署儀式。



李家超表示，財政部連續15年在港發行人民幣國債，充分展示其支持香港作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐的地位；又稱簽署儀式是國家衞生健康委員會和香港特區政府醫衞局與賽馬會在醫療合作上的一個重要里程碑，會繼續加強內地與香港醫療人才雙向培訓及交流，稱跨境醫療協作是特區政府工作的重中之重。



李家超感謝財政部在金融政策方面支持

李家超今日下午抵達北京，先拜訪國家財政部與藍佛安部長會面，就加強內地與香港金融合作以及鞏固香港作為國際金融中心地位等議題交換意見。

李家超表示，感謝財政部一直以來對特區政府在金融政策方面的支持，又指財政部連續15年在香港發行人民幣國債，充分展示國家支持香港作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助促進香港債券市場的發展，以及吸引更多國際資金匯聚本港。

他續指，港府會持續鼓勵內地地方政府在香港發行離岸人民幣債券和綠色債券，利用香港銜接國際的金融系統和專業服務，助力人民幣國際化和經濟綠色轉型，推動國家高質量發展。

李家超：跨境醫療協作是特區政府工作重中之重

李家超隨後出席國家衞生健康委員會、醫務衞生局和賽馬會的合作文件簽署儀式，見證香賽馬會分別與國家衞生健康委員會簽署合作備忘錄和合作框架協議，以及與醫衞局簽署合作備忘錄。

2023年施政報告公布由賽馬會出資30億元支持香港就可能出現的新發傳染病提升本地監測、預警和防控能力；強化與內地的聯防聯控和人才培訓；以及透過本地大學，促進國際間在疫苗等範疇的科研合作。

李家超表示，今日的簽署儀式是國家衞生健康委員會，和香港醫衞局與賽馬會在醫療合作上的一個重要里程碑，他相信在大家的共同努力下，各個合作項目定會大大貢獻國家、貢獻香港，使兩地的醫療和新發傳染病防控有更強、更全面、更鞏固的發展。

他表示，港府會繼續加強內地與香港醫療人才雙向培訓及交流，稱跨境醫療協作是特區政府工作的重中之重，未來會推動多項工作，包括成立「大灣區國際臨床試驗所」、參與並支持國家醫院認證標準國際化，以及推出「長者醫療券大灣區試點計劃」等。

李家超明日（5日）將列席第十四屆全國人民代表大會第二次會議開幕會。