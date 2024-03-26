北部都會區擬設蓄洪池　朱國強質疑耗時長　非急市民所急

立法會北部都會區發展事宜小組委員會今日（26日）召開會議，教育界立法會議員朱國強表示，近年部份村落暴雨時面臨水浸，雖則文件提及在北部都會區建造蓄洪設施，但近年極端天氣加劇，而北都規劃綱領要5至10年才見雛形、20年才完成，並非急市民所急，希望蓄洪池要盡快完成。



渠務署助理署長（操作維修）劉勝昌指，會為區內防洪提供協助，另外部門正就防洪策略研究，會參考世界各地經驗，研究目標在今年內完成。



政府公布《北部都會區行動綱領》，提出由西至東四大區域，包括高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業、藍綠康樂旅遊生態圈。（圖片來源：北部都會區政府網站）

林健鋒：發展已久 惟「水、電都未搞掂」

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒亦指出，23條已經通過，北部都會區為經濟帶來很大契機，惟似乎並非急市民所急，都是局部發展，又稱發展時間已久，但「水、電都未搞掂」。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒指，政府早前已提出北部都會區行動綱領，北部都會區都多處有不同發展區，而不同地塊正處於不同發展階段。

議員促發展低空經濟 政府：密切留意

此外，民建聯立法會議員劉國勳及葛珮帆提出發展低空經濟，劉認為要與大灣區其他城市溝通，及預留空間推動發展，葛則認為要盡早規劃低空航道，盡早與大灣區其他城市溝通。

土木工程拓展署北拓展處處長張家亮稱，低空經濟需要天台升降，需要前瞻性考慮，會密切留意變化。丘卓恒指，低空經濟範疇闊，有載客亦有載貨，需各政策部門考慮發展需要，但北部都會區規劃彈性大，應可在硬件方面預留。