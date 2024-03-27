畢架山兩老慘劇　李世榮促加大宣傳照顧者支援服務

九龍塘筆架山道豪宅「榮光第」發生命案，老夫婦一死一昏迷，消息稱，71歲女事主較早前曾透露擔心沒有能力照顧84歲丈夫，萌生尋死念頭。



立法會福利事務委員會委員、民建聯議員李世榮表示痛心，引述政府今日（27日）交代24小時照顧者支援專線182183，於去年9月至今接獲超過14,600個來電，查詢有關尋求情緒輔導佔35%，顯示照顧者需求殷切，政府要加大力度宣傳，並盡快讓18區關愛隊上門探訪，強調同類事件一宗都嫌多。



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如有利用專線求助 或發生悲劇機率減低

李世榮引述報道稱，今早慘劇的照顧者早前已經談及照顧壓力大、有輕生念頭，料壓力未有得到紓緩而導致慘劇發生，認為老父婦並未了解到政府有相關支援服務。他又認為照顧者若利用專線求助，可能減少悲劇發生，而今早悲劇或許只是冰山一角。

促關愛隊盡快拓展全港 半年檢視家訪計劃

他稱，政府提出南區、荃灣區關愛隊有先行先試的上門探訪計劃，惟照顧者需求迫在眉睫，進度需要加快並盡快拓展到全港18區，表示早一日發現、早一日援助就可以早一日解決照顧者問題。他續稱，相關探訪計劃在本月底就會展開，促推行半年就要檢討，有需要就可以立即在全港推行探訪計劃。

李世榮表示，照顧者若利用專線求助，可能減少悲劇發生。（馮子健攝）

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