照顧者專線接1.3萬宗來電　長者暫託有餘額　孫玉菡指配對挑戰大

港府去年9月推出24小時照顧者專線，勞福局局長孫玉菡今日（23日）表示，專線啟動至今超過五個月接獲超過1.3萬宗來電。他又提到，港府過去加大長者暫託服務網絡，惟至今數據顯示一直好像仍有空缺，「我覺得並非沒有需要，其實需要很多，但配對是很大挑戰」，希望通過專線和資訊網做配對工作。



本港去年發現多宗照顧者悲劇，政府其後推出多項措施應對，包括去年9月推出的致電24小時照顧者專線。勞福局局長孫玉菡表示，專線啟動至今超過五個月，接獲超過13,000宗來電，希望大家可繼續用好相關資源，「很有信心一打便會接通，因為有30條線。」

他又提到，港府過去加大長者暫託服務網絡，惟至今數據顯示一直好像仍有空缺，「我覺得並非沒有需要，其實需要很多，但配對是很大挑戰」，呼籲若照顧者想稍作休息，可致電照顧者專線或瀏覽「照顧者資訊網」尋求支援或服務。他提醒市民如尋求暫託服務期間需要交通支援，在經濟困難情況下局方會提供交通津貼。

此外，他又指出，局方很快正式啟動社署通過在荃灣及南區關愛隊，接觸獨老和雙老住戶、護老者及殘疾人士照顧者，以及早發現有需要的獨老和雙老住戶。