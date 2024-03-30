公務員赴大灣區交流︰內地論效率　香港重如何落實　各有優勢

公務員事務局去年首度開展與粵港澳大灣區內地城市合辦的公務員交流協作項目，目標是雙方每年互派約10名中高級公務員參加，每次交流為期約3個月。有參與計劃的本港公務員指，內地競爭很大，論效率講速度，香港則要考慮如何落實，再推進項目，認為香港和內地的做事方式各有優點。



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參與項目的首次交流的10名本港公務員，分別來自8個部門或職系，包括行政主任職系、規劃署和運輸署等，交流期由去年12月18日至今年3月8日，他們獲安排到深圳市前海深港現代服務業合作區管理局、深圳市交通運輸局等工作單位。

到深圳市前海深港現代服務業合作區管理局交流的規劃署高級城市規劃師（跨界基建發展）陳雪盈說，交流期間的工作包括海濱設計、三灣片區的行人系統提升和舊區用地的改造，其角色類似顧問，當有專項時會一同討論。

前海合作區涉不同管轄區 項目內部有競爭

交流讓本港公務員體會到兩地工作文化差異，陳雪盈認為香港和內地的做事方式各有優點，內地競爭很大，前海合作區有部份屬於南山區，有部份屬於寶安區，做項目時有內部競爭，論效率講速度，雖然和香港一樣是先上報後執行，但在前期做規念規劃未必有做詳細的研究，執行期間再補充研究支持項目；至於香港已有成熟的機制，例如在較早階段就要考慮如何落實執行，再將項目推進。她又說，內地的做事方式、為國家落實國家政策的決心值得學習。

中環行人天橋連商場 早期已有成熟規劃

陳雪盈和內地人員有討論過兩地進行工程的異同，認為內地項目的前期工夫可向香港學習，令項目發展得更成熟。她舉例說，「三灣片區慢行系統」是以行人天橋連接不同的商業大廈，當地負責項目的人員積極地和她交流，提到規劃上的困難，包括初期規劃理念上做得一般。陳雪盈和他們分享時提到，中環早期規劃時把行人系統連網比較成熟地勾劃起來，讓發展商參考，而對方也認為中環的行人系統做得比較成熟，包括大廈間行人天橋應如何管理、無障礙設施等，認為值得參考。

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在深圳市交通運輸局褔田管理局交流的運輸署高級工程師（策略研究）戴立科說，兩地城市發展步伐不一，香港七十年代已經有鐵路，深圳八十年代改革開放後近二十多年發展得很快，因應城市高速發展，做事模式可能不一樣。戴立科舉例時提到近年需求急速上升的電動單車，內地政府即時回應民眾需求，將道路設計做得更好，相關政策出台後又會再改善和調整。

戴立科主要負責褔田區交通規劃和交通改善方案，期間向和內地同事分享香港制度，亦觀察內地的最新發展，其中了解深圳市跨境口岸的交通接駁，和同事討論如何改善交通配套，以便利旅客出行，包括設置更清楚的指示，另外口岸的馬路比較多車上落，市政府亦很關注，有和管理局同事討論包括將現時的的士站，搬去口岸右邊，方便的士上落，有關安排二月底已實施，而網約車亦將有類似的措施。

▼3月8日 深圳舉行總結會▼



3個月交流期可適度延長

今次是特區政府在香港與內地全面通關後展開的首個公務員交流項目，交流期由過去的4星期延長至約3個月，有參與者認為可再適度延長。

獲安排出任深圳市前海深港現代服務業合作區管理局副局長特別助理的公務員事務局事業發展經理（行政主任職系）陳菲菲，獲安排參與港澳服務處的工作，工作範圍包括探討如何支持香港人或企業到前海發展，例如內地證券業領牌時間較長，現時前海正研究縮短申請時間，亦有就支持香港人或企業到內地發展起草政策，但因未出台未能透露。她認為3個月的交流期可以適當地延長，因起草工作未完結，交流期延長些可更深入參與，並見證政策出台。

政制及內地事務局二月初率領政府相關政策局和部門與深圳市政府代表團舉行「前海深港現代服務業合作區建設專班」首次會議，陳菲菲說，交流期間一個重要任務是參與會議的籌備工作包括參訪活動的安排，亦有份接待香港的公務員同事，既是前海管理局的一份子，又是香港的公務員，感覺有趣。

陳菲菲又憶述有次放工後，坐地鐵再轉坐高鐵到香港文化中心看節目，車程時間大約一個多小時，看完節目當晚又坐高鐵到深圳再返前海，感覺到兩地自有高鐵後非常便捷，體驗深切。

同樣認為可以延長交流期的陳雪盈說，工作3個月才認識局方的工作模式和政策法規，認為延長一點有助她當地了解案例、條款和合同等，交流得更深入。