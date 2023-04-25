陳國基明訪京3天　楊何蓓茵啟程訪京為拓公務員培訓交流做準備

政務司司長陳國基明日（26日）到北京訪問三日，拜訪國務院港澳事務辦公室、其他中央部委及北京市人民政府，討論共同關注的事宜並加強交流合作，推動香港更好融入國家發展大局。陳國基將與在京港人會面，了解他們在內地發展的情況。陳離港期間，由政務司副司長卓永興將署理政務司司長職務。



另外，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（25日）傍晚啟程到北京，展開她上任10個月以來首次出訪。她期待此行可以為進一步拓展公務員培訓交流，做好準備工作。



偕同楊何蓓茵一同訪京還有公務員事務局常任秘書長梁卓文。楊何蓓茵希望訪京期間，不但能向與公務員事務局有工作關係的部委及機構介紹特區公務員的最新情況和公務員事務局的工作，增進溝通及交流，更可以為進一步拓展香港公務員的培訓交流工作，做好各方面的準備。

她還希望與在內地讀書的香港學生，分享其三十多年公務員生涯的感受，鼓勵他們以回港加入公務員隊伍為學成後的優先選項。

訪京期間，楊何蓓茵將拜訪國務院港澳事務辦公室、全國人大基本法委員會，及外交部。她亦會到訪國家行政學院、北京大學及全國港澳研究會，就公務員培訓事宜加強交流合作。

陳國基與楊何蓓茵均於4月28日結束行程返港。