楊何蓓茵：公務員培訓成果難用試卷考核　無忽略基層憲政秩序培訓

公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會上表示，公務員學院的培訓要令學員有得着，而服務心態和承擔等方面，很難在培訓後以試卷考核來反映，認為強制考試並非合適做法。



服務心態難考試 直屬上司能觀察成果

立法會今日（9日）舉行公務員及資助機構員工事務委員會會議，討論如何促進公務員培訓發展。有議員關注如何衡量公務員學院的培訓成效，是否可以要求在培訓後做試卷。

楊何蓓茵說，公務員學院的培訓內容和授課方式豐富，務求令參與課程的公務員有得着，當中包括服務心態和承擔等，這些都是難以用試卷考核，又認為直屬上司可以觀察到下屬的培訓成果。至於能否強制培訓，楊何蓓茵指建立培訓架構後會要求公務員按架構接受培訓，因此有強制意味。

工聯會議員郭偉强指，局方只着眼於中高層公務員培訓，忽略了基層公務員的情和憲制秩序培訓。楊何蓓茵指基層公務員數量龐大，因此會以網上形式培訓，目前正在設計相關內容。此外，公務員入職時也有課程，講解政府服務文化、《憲法》和《基本法》等。

公務員到內地掛職交流方面，工聯會議員黃國問會否掛職超過1年。楊何蓓茵說，如果掛職1年或令其他人交流機會減少，需要收集公務員意見再檢討。