23條立法｜跨國78名政客聯署譴責　彭定康等促各國追究香港官員

香港立法會3月19日全票通過《維護國家安全條例》，全球78名跨黨派國會議員及政界人士，同日發表聯署聲明譴責，並呼籲全球各國追究香港和北京官員的違法行為。聯署人包括前港督彭定康（Chris Patten）、前英國外交大臣聶偉敬（Malcolm Rifkind）、美國參議員魯比奧（Marco Rubio）等。



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聲明透過總部位於倫敦的非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）發布，批評23條破壞正當程序和公平審判權，公然違背《基本法》、《中英聯合聲明》及國際人權法，並損害香港作為開放國際城市的角色。

聯署者呼籲全球政府聯手，追究香港和北京官員的違法行為，並要求香港政府廢除2020年國安法，停止起訴被控犯有國安法罪行的個人。此外，聲明呼籲各國政府繼續以政策支持海內外港人。

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其中彭定康指出，23條的通過「又在香港人權與法治的棺材上釘下一根大釘，並進一步違反《中英聯合聲明》，行為可恥。」

聯署者包括德國、法國、捷克、立陶宛、波蘭、斯洛伐克、瑞典、丹麥、葡萄牙、西班牙、羅馬尼亞、比利時、韓國、馬來西亞、加拿大等地議員和前官員。