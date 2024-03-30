畢架山命案｜孫玉菡強調關愛隊不只服務基層 呼籲市民多關心親友
九龍塘筆架山發生命案，71歲婆婆懷疑不堪照顧壓力，殺死有腦退化症的丈夫後企圖自殺。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府關注照顧者的需要，已推出支援熱線，南區和荃灣區的關愛隊將探訪及識別社區內的獨老和雙老住戶，強調關愛隊並非只服務基層，他們亦正想辦法進入平日不太多使用社會服務的中產社區，希望照顧者不要獨力承擔，他又呼籲市民多關心親友，一同改進社會精神健康。
孫玉菡在一個活動致辭時表示，香港社會壓力大，節奏急速，很多人往往因為工作、家庭、感情或財務問題，覺得焦慮或不愉快，他鼓勵大家多做運動，多與親友聊天，做一些喜歡的事，保持心理和情緒健康。他又指，如果大家發現有親友說話特別快，或者容易焦躁，看到甚麼都不順眼，就應該與他多聊天，帶他散步，可能就可以解決很多問題。
孫玉菡長者最大的挑戰是孤獨
孫玉菡在該活動後說照顧者光譜很闊，政府可做的工夫包括喚起社會對照顧者的關注，如何紓緩照顧者的壓力等。他又指南區和荃灣區的關愛隊，將探訪及識別社區內的獨老和雙老住戶，強調關愛隊並非只服務基層，他們亦正想辦法進入平日不太多使用社會服務的中產社區。他表示長者面對最大的挑戰是孤獨，只要親友有時間，打多一個電話表達關心，讓長者感到一點溫暖，就可以紓緩很多長者問題。
林正財籲照顧者亦要照顧自己精神健康
出席同一活動的精神健康諮詢委員會主席林正財說，照顧者或自己有精神健康挑戰的人士都要多想想自己身心靈健康。他指照顧者工作是年終無休的工作，可能忘記自己的健康，希望他們不要覺得休息是「罪過」。他提到政府有慢性疾病共同治理計劃，鼓勵照顧者到地區康健中心接受篩查和參與促進健康的活動等，至於照顧者專線仍有好多能改善的地方，相信政府會探討如何改善，又提醒不要忘記精神健康熱線18111，香港有相當多的支援和有心人，希望社會共同努力。
他又說中上階層人士可能比較少接觸公共醫療或社會褔利，接觸社工或地區工作者的機會亦比較少，政府可研究如何推廣，讓他們包括外傭知道社會有相關支援例如照顧者熱線等，強調外傭亦可以致電熱線。
照顧者有任何問題都可致電熱線
人口老化問題是本港的社福問題，孫玉菡早上出席電台節目時表示，現時每5個香港人就有1人是65歲或以上長者，到10多年後比例將會變為每3人有1人是長者，但強調並非香港的負擔，很多長者仍然可以貢獻社會，而當他們不能照顧自己，政府就需要確保有足夠院舍和服務，期望他們享有合適的生活。
不少港人想北上退休，孫玉菡認為長者北上退休是一個選擇，當局會向內地購買更多安老院舍宿位，讓長者有更多選擇。孫玉菡又表示，為支援照顧者設立182183的24小時支援熱線，照顧者有任何問題都可致電熱線，有真人接聽，而並非只提供輔導，亦會有社工幫助，甚至有需時提供即時協助。