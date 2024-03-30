畢架山命案｜孫玉菡強調關愛隊不只服務基層　呼籲市民多關心親友

九龍塘筆架山發生命案，71歲婆婆懷疑不堪照顧壓力，殺死有腦退化症的丈夫後企圖自殺。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府關注照顧者的需要，已推出支援熱線，南區和荃灣區的關愛隊將探訪及識別社區內的獨老和雙老住戶，強調關愛隊並非只服務基層，他們亦正想辦法進入平日不太多使用社會服務的中產社區，希望照顧者不要獨力承擔，他又呼籲市民多關心親友，一同改進社會精神健康。



關愛隊探訪住戶。（資料圖片/黃煦緻攝）

孫玉菡在一個活動致辭時表示，香港社會壓力大，節奏急速，很多人往往因為工作、家庭、感情或財務問題，覺得焦慮或不愉快，他鼓勵大家多做運動，多與親友聊天，做一些喜歡的事，保持心理和情緒健康。他又指，如果大家發現有親友說話特別快，或者容易焦躁，看到甚麼都不順眼，就應該與他多聊天，帶他散步，可能就可以解決很多問題。

孫玉菡長者最大的挑戰是孤獨

孫玉菡在該活動後說照顧者光譜很闊，政府可做的工夫包括喚起社會對照顧者的關注，如何紓緩照顧者的壓力等。他又指南區和荃灣區的關愛隊，將探訪及識別社區內的獨老和雙老住戶，強調關愛隊並非只服務基層，他們亦正想辦法進入平日不太多使用社會服務的中產社區。他表示長者面對最大的挑戰是孤獨，只要親友有時間，打多一個電話表達關心，讓長者感到一點溫暖，就可以紓緩很多長者問題。

林正財籲照顧者亦要照顧自己精神健康

出席同一活動的精神健康諮詢委員會主席林正財說，照顧者或自己有精神健康挑戰的人士都要多想想自己身心靈健康。他指照顧者工作是年終無休的工作，可能忘記自己的健康，希望他們不要覺得休息是「罪過」。他提到政府有慢性疾病共同治理計劃，鼓勵照顧者到地區康健中心接受篩查和參與促進健康的活動等，至於照顧者專線仍有好多能改善的地方，相信政府會探討如何改善，又提醒不要忘記精神健康熱線18111，香港有相當多的支援和有心人，希望社會共同努力。

他又說中上階層人士可能比較少接觸公共醫療或社會褔利，接觸社工或地區工作者的機會亦比較少，政府可研究如何推廣，讓他們包括外傭知道社會有相關支援例如照顧者熱線等，強調外傭亦可以致電熱線。

林正財說照顧者或自己有精神健康挑戰的人士都要多想想自己身心靈健康。(港台截圖)

照顧者有任何問題都可致電熱線

人口老化問題是本港的社福問題，孫玉菡早上出席電台節目時表示，現時每5個香港人就有1人是65歲或以上長者，到10多年後比例將會變為每3人有1人是長者，但強調並非香港的負擔，很多長者仍然可以貢獻社會，而當他們不能照顧自己，政府就需要確保有足夠院舍和服務，期望他們享有合適的生活。

不少港人想北上退休，孫玉菡認為長者北上退休是一個選擇，當局會向內地購買更多安老院舍宿位，讓長者有更多選擇。孫玉菡又表示，為支援照顧者設立182183的24小時支援熱線，照顧者有任何問題都可致電熱線，有真人接聽，而並非只提供輔導，亦會有社工幫助，甚至有需時提供即時協助。