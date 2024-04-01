北上消費｜江玉歡：經濟面臨結構性問題　勿左修右補讓問題變困境

港人北上消費成風，復活節假期首天已有逾70萬人次離境，選委界立法會議員江玉歡指，經過整整一年的北上消費潮，見到香港飲食零售業難以恢復，相信不得不接受現實：香港的經濟正面臨著結構性的問題。



她指，要解決結構性問題，先要接受新的常態，然後積極尋找正確的回應，否則錯誤判斷為一時三刻的問題，最終問題變困境。她認為香港最有機會在經濟上「殺出一條路」，相信會是高等教育和安老服務及研究。



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江玉歡在社交平台發表題為「香港經濟何去何從：別讓問題變成困境」的文章，指這兩天收到不少朋友傳來的照片，看到深圳到處是北上的港人。從出入境數字看，出境人次明顯比入境的多。經過整整一年的北上消費潮，見到香港飲食零售業難以恢復，相信不得不接受現實：香港的經濟正面臨著結構性的問題。

小修小補裝飾性手段無用武之地

她指，結構性問題是指非我們所能控制的巨大改變而引致的問題。要應付結構性問題，小修小補的裝飾性手段一般無用武之地。過去一年，香港花了不少精神時間左修右補，有Hello、Happy 香港、有日夜繽紛、有盛事、撤辣，再加免費雪糕電車，問題沒有消退，反而不斷加深。

江玉歡認為，要解決結構性問題，重點並非胡亂去尋求解決辦法，而是需要首先接受新的常態，然後積極尋找正確的回應(response），即怎樣能找到對的答案。若不接受新的常態，錯誤判斷為一時三刻的問題，便會永遠走不出結構性問題，最終問題（problem）無奈地變成困境（dilemma)。正確地回應結構性問題並不簡單，需要深層思考，稍用一點時間並無不妥，因為總比在錯的地方找錯的答案好。

她又指，本港同一時間面對多個結構性問題，如房屋、人口急速老化、出生率下降、部份年輕的專業人士及中產離開香港、高消費旅客的流失、經濟，尤其是消費者的消費模式及意欲因多項因素急速轉型等。解決結構性問題的方法通常需要較巨大及深層的改變，且透過長時間執行。短期及零碎的措施救不了問題，反而浪費剩餘的寶貴資源和時間。

江玉歡認為高等敎育和安老服務有發展潛力(盧翊銘攝)

高等教育和安老服務有潛力

經濟上，她認為香港最有機會和把握，能「殺出一條路」的相信是高等教育和安老服務及研究。她指，本港的高等教育一直也是世界百大院校的常客，若能聘請更多具份量的專家教授，吸引年輕國際學生與學者修讀及研究，定能補充香港稍欠的活力，亦有助往後科技的發展。

至於安老服務與研究，她指是利用自身問題，轉化為機會及強項，只要適當地與國際專家合作，集各方的經驗，配以香港及灣區的情況，適當地調整，絕對有機會成為安老服務的中心及研究基地。

最後，她指處理結構性問題，政府必須與市民同行，真誠地與市民共同接受新的常態，清晰地告訴市民未來二十年的主要經濟動力，讓市民能有所準備，與政府同行。