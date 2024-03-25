復活節｜入境處料連同清明約1100萬人出入境　周五為陸路出境高峰

入境事務處預計，今年復活節及清明節假期期間（3月28日至4月7日）約有1,100萬人次，包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港，當中陸路出境較為繁忙的日子為周五（29日），料出境人次約為601,000，最繁忙的口岸為羅湖、落馬洲支線和港珠澳木橋。入境高峰期為下周一（1日），預計約589,000人次返港。



入境處表示，將連同警務處、海關和港公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施。



入境處估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙。（資料圖片/梁鵬威攝）

入境事務處今日（25日）預計，今年復活節及清明節假期期間（3月28日至4月7日）約有1,100萬人次，包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與內地深圳邊檢總站等部門協商後，預計約有950萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。當中陸路出境較為繁忙的日子為周五（29日），料出境人次約為601,000，而入境高峰期為下周一（1日），入境人次約589,000。

入境處估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有207,000、169,000及143,000人次出入境。

入境處將彈性調配人手 加開檢查櫃枱及通道

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流，入境處亦同時增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

入境處又指，會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

呼籲旅客應預早計劃行程

為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處網頁，查看各邊境管制站的繁忙時間。入境處又指，市民及旅客亦可透過入境處流動應用程式隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。

入境處呼籲旅客在過關前往內地時，應緊記帶備身分證明文件及前往內地的有效旅行證件。香港居民出門前應檢查回鄉卡的有效日期，而香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證及簽證身份書或旅行證件過關。