復活節北上｜陳茂波：減弱零售餐飲業前景信心　經濟增長有待加固

財政司司長陳茂波表示，訪港旅客消費模式改變，加上港人北上消費，承認減弱本地零售和餐飲業界對前景的信心，本地經濟增長有待加固添力。他說已經指示銀行包容企業資金周轉，有助避免在資產市場短暫波動之時，對中小企的資金鏈做成不必要壓力，甚或觸發連鎖反應。



陳茂波今天（31日）在網誌回望今年首季本港經濟整體保持平穩增長，失業率低於3%，通脹大致溫和，訪港旅客人次超過一千一百萬，宏觀形勢為本地零售、餐飲及運輸業界帶來一定的支持。（政府新聞處圖片）

港人北上消費減弱零售餐飲業對前景信心

陳茂波今天（31日）在網誌回望今年首季本港經濟整體保持平穩增長，失業率低於3%，通脹大致溫和，訪港旅客人次超過一千一百萬，宏觀形勢為本地零售、餐飲及運輸業界帶來一定的支持。不過，陳茂波說業界卻同時面對訪港旅客消費模式改變，以及部分港人增加北上消費等帶來的影響，減弱對前景的信心，目標客群定位不同的商店或食肆，生意恢復程度存在較大差異，承認本地經濟增長尚待加固添力，迅速的消費模式轉變和市場變化，令部分本地中小企經營面對著不少挑戰。

陳茂波又說，截至上月，投資推廣署已協助58個家庭辦公室在港成立或擴展業務。

指示銀行包容企業資金周轉避免連鎖反應

陳茂波說，已指示金管局與銀行及工商界保持溝通，確保銀行能以更包容態度協助企業應對資金周轉需要。近日，金管局與多間參與中小企貸款業務的銀行代表，再召開了「銀行業中小企貸款協調機制」會議，周四公布九項措施，支持中小企的融資需要，協助它們在複雜多變的經營環境中持續營運和發展，包括：對於有按時供款的按揭客戶，即使抵押品估值下跌，銀行不會提前要求還款；不會單純因為抵押品價值變化而調整借貸額度，即使決定調整信貸額度，亦會給予客戶最少6個月過渡期等。

陳茂波認為，措施有助避免在資產市場短暫波動時，一些反應過敏的行動對中小企的資金鏈做成不必要壓力，甚或觸發連鎖反應。