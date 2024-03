復活節｜蘭桂坊有酒吧入座率不足三成　台灣旅客評無氣氛

今日(30日)是復活節假期第二日,中環蘭桂坊未有因假期而人流變多,晚上9點所見,大街上的酒吧入座率較高,不過橫巷的餐廳和酒吧則較冷清,入座率不足三成。



有台灣旅客認為蘭桂坊沒有氣氛,「像一般的Pub」;而來港工作的菲律賓人亦覺今日的人流比以往周末少,估計不少外國人在家與親友慶祝,而非到酒吧開派對。



台灣旅客周小姐指,今日行程主要到中環遊覽,順道經過蘭桂坊便「到此一遊」,她認為蘭桂坊沒有氣氛,跟平日的Pub一樣,而且酒吧也未見滿座。

來港工作的菲律賓人Eena和Amber認為,復活節假期蘭桂坊的外國人較少,她們估計可能是因為外國天主教徒在聖週多與家人留家慶祝。(梁祖兒攝)

而從菲律賓來港工作的Eena和Amber則是蘭桂坊的常客,平均一個月都會來一次。

她們表示,以往蘭桂坊在星期五、六最旺,但她們都認為今日星期六沒有之前般熱鬧,外國人也沒有之前多,「Maybe because it’s holy week(可能因為復活節是聖週)」,外國的天主教徒「Prefer to stay at home with family but not partying(傾向留在家中與親友度過而非外出舉行派對)」。

重慶旅客胡小姐表示,「沒有想像中人滿為患的感覺」。她稱今次來港,並非衝著復活節而來,只是為了周末放鬆而來,所以都覺得「氣氛還好,不算太差」。