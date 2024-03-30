復活節｜蘭桂坊有酒吧入座率不足三成　台灣旅客評無氣氛

今日（30日）是復活節假期第二日，中環蘭桂坊未有因假期而人流變多，晚上9點所見，大街上的酒吧入座率較高，不過橫巷的餐廳和酒吧則較冷清，入座率不足三成。



有台灣旅客認為蘭桂坊沒有氣氛，「像一般的Pub」；而來港工作的菲律賓人亦覺今日的人流比以往周末少，估計不少外國人在家與親友慶祝，而非到酒吧開派對。



+ 10

台灣旅客周小姐指，今日行程主要到中環遊覽，順道經過蘭桂坊便「到此一遊」，她認為蘭桂坊沒有氣氛，跟平日的Pub一樣，而且酒吧也未見滿座。

來港工作的菲律賓人Eena和Amber認為，復活節假期蘭桂坊的外國人較少，她們估計可能是因為外國天主教徒在聖週多與家人留家慶祝。（梁祖兒攝）

而從菲律賓來港工作的Eena和Amber則是蘭桂坊的常客，平均一個月都會來一次。

她們表示，以往蘭桂坊在星期五、六最旺，但她們都認為今日星期六沒有之前般熱鬧，外國人也沒有之前多，「Maybe because it’s holy week（可能因為復活節是聖週）」，外國的天主教徒「Prefer to stay at home with family but not partying（傾向留在家中與親友度過而非外出舉行派對）」。

來港工作的菲律賓人Eena和Amber認為，復活節假期蘭桂坊的外國人較少，她們估計可能是因為外國天主教徒在聖週多與家人留家慶祝。（梁祖兒攝）

重慶旅客胡小姐表示，「沒有想像中人滿為患的感覺」。她稱今次來港，並非衝著復活節而來，只是為了周末放鬆而來，所以都覺得「氣氛還好，不算太差」。