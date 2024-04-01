入境處長接偽冒入境處詐騙電話　表明身份結果......｜政壇諸事町

近年電話詐騙案數字急升，連入境處長郭俊峯也接獲偽冒入境處人員的詐騙來電，聲稱其身份證出現異常而被限制出入境，郭聞言即表露身份，也許騙徒從未預計會遇上處長本尊，竟回嗆一句：「別鬧了！」讓郭俊峯哭笑不得。



郭俊峯竟然接獲自稱入境處的詐騙電話（入境處IG影片截圖）

以上一切皆是入境處在今日「愚人節」（4月1日）推出的最新防騙影片內容。影片中，郭俊峯接獲由「私人號碼」撥打的電話，對方以廣東話指入境事務處通知，他今天開始被限制出入境，查詢可按9字。

郭俊峯警告騙徒假冒公職人員屬嚴重罪行

郭俊峯按指示按9字後，即有男子以普通話指其身份證出現異常而遭限制出入境。郭聞言道:「有啲咁嘅事？我係入境處處長，你知唔知道假冒公職人員係嚴重罪行，後果可以好嚴重㗎？」

騙徒可能無預計竟會遇上處長本尊，聞言即說：「甚麼啊！別鬧了！」然後即掛斷電話。

郭俊峯無奈道：「唉，有邊個會估到入境處處長自己都會收到偽冒入境處嘅詐騙電話㗎呢！」

入境處呼籲市民切勿輕易相信陌生人，接獲可疑來電時要懂得保護自己、「問多兩句」。發言人強調，除非市民有登記預約提示服務，否則入境處不會以預錄語音致電市民，更不會將電話轉接至非本地或境外機關接聽。