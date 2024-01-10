蕭澤頤專訪｜騙案整體升5成　警多管齊下電騙減　籲市民便宜莫貪

香港詐騙案持續高企，警方於2023年首11個月共接獲37,238宗騙案，較去年同期升約五成，損失總金額高達約83億元，相當驚人。為打擊騙案，警方多管齊下，包括情報搜集、加強執法和宣傳教育等，例如警方與電訊商、通訊辦通力合作下，移除+852可疑電話及手機訊息內的可疑連結，成功令電話騙案數量減少三成。



然而，騙案仍禁之不絕，警務處處長蕭澤頤舉例，警方曾一星期收到兩宗投資騙案，兩名富有投資經驗的財務總監及上市公司投資董事分別損失1,000萬元，他呼籲「大家一定要小心，真係便宜莫貪，冇咁大隻蛤乸隨街跳」，並提醒市民要多留意防騙資訊，了解行騙手法，才能有效打擊騙案。警隊亦會想方設法做植入式宣傳，實行「唔想睇都逼你睇」。



蕭澤頤接受《香港01》專訪時指出，2023年首11個月騙案總數逾3.7萬宗，較去年同期上升近五成。騙案高企是世界趨勢，是全球要共同面對的問題。（廖雁雄攝）

2023年首11個月，本港共有37,238宗騙案，佔整體罪案約四成半。由於市民經常透過網上進行購物、交友、投資等活動，以致網上相關騙案佔整體數字68%。當中，網上購物騙案數字佔整體最多，共8,332宗；投資騙案則有5,843宗，損失金額達55.7億元。蕭澤頤指出，騙案上升是全球趨勢，去年全球反詐騙高峰會上，便估計2022 年8月至2023年8月期間，全球詐騙損失總額高達1.02兆美元（約7.956兆港元）。

警密切調查JPEX案 追查資金流需時

去年最受關注的幣圈大型騙局JPEX案，警方曾在記者會上指出，調查已慢慢進入詐騙網絡核心部分。問到警方目前調查進度，是否已進入核心時，蕭澤頤指案件至今共有約2,600名受害人，涉及金額超過16億元，拘捕67人，警方仍然密切地調查，但相關案件牽涉很多資金流，涉及一個很複雜的調查工作。至於為何至今仍未有人被檢控，他解釋需時調查受害人資金流向。目前警方與證監會已成立專責工作小組，每周至少兩次進行情報交流，以加強在監察及調查與虛擬資產交易平台相關的非法活動方面的合作及溝通，希望能防止類似事件再發生。

蕭澤頤指出，有些受害人被騙去一生積蓄，甚至失去生命。要有效打擊騙案，需要各界盡社會責任，必須做到「防騙鐵三角」，包括警方情報搜集及執法、電訊商及銀行業界等相關持份者合力防騙、市民提高警覺。

警與持份者移除可疑電話 電騙案下跌近三成

他舉例，警方與電訊商、通訊辦成立工作小組，曾將+852的可疑電話及手機短訊內涉及騙案的連結移除，成功令電話騙案數字由2022年第四季平均每月381宗，下跌至2023年首11個月平均每月272宗，跌幅近三成。

警方又與10間主要銀行合作，銀行直接派員到警方反詐騙協調中心，加強雙方溝通及資訊交流，盡快將可疑交易止付；警方亦將防詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」內的資料，為轉數快支付交易設立警示機制。

蕭澤頤指，華潤集團於連鎖咖啡店的咖啡杯上印上防騙資訊，警方希望做到「你唔想聽我都要你聽，你唔想睇我都要你睇」。（廖雁雄攝）

此外，警方與海外、內地執法部門曾進行不同聯合拘捕行動，亦與國際刑警組織攜手設立「國際止付機制」。同時警方亦透過全方位宣傳策略，在所有政府隧道的廣播中加入了約10秒的「植入式廣告」、在電影院線播放廣告、於連鎖咖啡店的咖啡杯上印上防騙資訊，希望做到「你唔想聽我都要你聽，你唔想睇我都要你睇」。

蕭澤頤提醒﹕冇咁大隻蛤乸隨街跳

然而，就算警方加強執法及宣傳工作，若市民不聽、不看、不理的話，亦無補於事。他呼籲市民要提高警覺性，多留意防騙資訊及行騙手法，切勿相信騙徒的「高回報，低風險」說辭，即使收到高額回報，亦不要輕易相信假象，「大家一定要小心，真的便宜莫貪，冇咁大隻蛤乸隨街跳」。

如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線查詢，或使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號；市民也應提醒身邊親友慎防受騙。