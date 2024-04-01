三會2024｜至少6名區選敗選者獲委任但轉區空降　24人「食白果」

全港十八區設有俗稱「三會」的分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會，新一屆成員名單今日（1日）出爐。《香港01》統計，去年區議會選舉133名落選者當中，有24人沒有被委任為「三會」成員，當中包括紫荊黨吳振輝、香港新方向蘇靖然，及兩度參選區議會的律師李頴彰。



當局表明委任準則之一是要熟悉地區，惟《香港01》盤點109名獲委任為「三會」成員的區選落選者，發現至少6人轉區空降，包括原本出選離島區的民主思路葉浚生「北上」至天水圍北分區委員會「復活」；民建聯沙田支部前主席祝慶台亦與舊江山道別，出任新界社團聯會離島地區委員會主席，並獲委任為離島區撲滅罪行委員會副主席。



133名區選落敗者 僅24人未能入「三會」

地區「三會」成員在區議會選舉中掌握參選人提名大權，更可選出176席地區委員會界別議員，故外界尤其關注「三會」委員名單。政府今天（1日）公布新一屆「三會」委員名單，《香港01》統計發現，全港133名區議會選舉落選者中，僅有24人不在「三會」名單內。

紫荊黨落選區議會 無緣「三會」

去年區議會選舉中，新界區有69人落敗，當中有逾70%落選者成功在「三會」扳回一城，最終僅14人未有獲委任為「三會」委員，包括出選大埔北、同區得票最低的紫荊黨吳振輝、民建聯西貢區社區主任陳崇文等。

香港島及九龍區方面，合共有64人在區議會選舉中落敗，當中逾84%落選者成功在「三會」中「復活」，當中僅10人不在「三會」名單上，包括連續兩次敗選區議會的律師李頴彰，及黃大仙東地方選區戰敗的香港新方向蘇靖然等。

新方向四名敗選者 一人「獨食白果」

翻查資料，香港新方向去年合共派出5人參選區議會選舉，最終僅出戰天水圍南及屏廈選區的陳燕君當選。最新出爐的「三會」名單中顯示，除了當時落選黃大仙東的蘇靖然未獲委任，香港新方向其餘的落選者均有著落，包括九龍城區撲滅罪行委員會成員馬志恆、黃大仙西南分區委員會成員黃樂妍、北區撲滅罪行委員會成員李嘉駿。

張欣宇料因蘇靖然將轉戰北區工作

香港新方向立法會議員張欣宇接受《香港01》訪問時說，早前向政府推薦人選時，曾透露蘇靖然將轉往北區協助地區工作，推斷局方因此未有委任她成為「三會」委員。

蘇靖然：努力裝備自己

對於成為新方向唯一未獲委任入「三會」的蘇靖然坦言，不會感到失望及不甘，重申地區工作不會因為沒有官方崗位而停止，她又認同自己對北區認識未夠深入，未來會在香港新方向位於粉嶺的辦事處多接觸居民，努力裝備自己。

民青局：委任準則須熟悉地區 01統計：至少6人轉區空降

或許如民青局所言，獲委任的「三會」委員除了須愛國愛港、有服務熱誠，還須對地區有一定的熟悉程度，才能更好地「上情下達、下情上報」。

不過，《香港01》整理「三會」名單後發現，全港至少有6名區議會落選者，離開其選區出任「三會」成員，更有資深地區人士成為「開荒牛」，闊別盤踞多年的服務地區「空降」至新區。

離開原本選區的包括，屯門區議會選舉落選人徐小龍獲委任為九龍城土瓜灣分區委員會成員、北區區議會地區委員會選舉落選人吳英鵬獲委任為深水埗撲滅罪行委員會成員、油尖旺南落選人艾歷斯獲委任為土瓜灣分區委員會成員等。

祝慶台敗選沙田轉區離島 稱期待服務離島居民

其中，去年出選沙田南選區落敗的民建聯祝慶台，被委任至離島區撲滅罪行委員會副主席一職。祝慶台向《香港01》表示，已卸任民建聯沙田支部主席，由前沙田區議員董健莉接任，而他則會離開沙田區，以新社聯離島地區委員會主席身份轉戰離島為居民服務。

祝慶台對於有機會服務離島居民感到期待。他指，東涌新市鎮擴展計劃完成後，東涌人口將由現時10多萬增至30多萬，加上機場第三條跑道即將啟用，航天城擴建即將完成，帶動大量地區就業機會，期望未來能與離島區各界緊密聯繫，配合政府部門，改善離島市民的生活質素。

民主思路葉浚生去年報名參選離島區議會地方直選。（民主思路相片）

葉浚生由離島轉到天水圍 民主思路共3人入「三會」

同樣轉區的亦包括去年參選離島區落敗的民主思路葉浚生，他在天水圍北分區委員會「復活」出任委員，他向《香港01》表示，天水圍與離島都有不少共通點，如區內都有不少郷郊地區，隨天水圍未來發展，預料區內必會面臨保育難題，深信以往在離島服務的經驗有助他平衡天水圍區內經濟發展及環境保育。

值得一提的是，民主思路除了「敗部復活」的葉浚生、元朗委任區議員黃頴灝成功進入「三會」外，曾參選2021年立法會選舉的民主思路理事陳進雄，亦獲委任至秀茂坪分區委員會。