三會2024｜賭王子何猷亨、有線新聞前總監李臻、前一哥鄧竟成上榜

掌握區議會參選人提名權的新一屆「三會」成員名單今天（1日）出爐，今屆2,999名成員較上屆增加466人，入局的除了有全體470名區議員、約110名去年區議會選舉落敗者，還有多名社會知名人士。



《香港01》盤點「三會」名單，發現部分成員來自飲食界、商界、新聞界，包括賭王何鴻燊兒子何猷亨、警務處前處長鄧竟成、廠商會會長史立德、金記冰室負責人徐汶緯、有線新聞前總監李臻、鳳凰衛視香港台副台長秦玥等。



「三會」成員掌握區議會參選人提名權

2,999名新一屆「三會」成員當中，分區委員會佔1,937人、地區撲滅罪行委員會佔536人、地區防火委員會佔526人，任期兩年至2026年3月31日。選舉改制後，「三會」成員擴大權力，除了掌握區議會選舉參選人提名權，更新增由「三會」成員互選的176席地區委員會界別，所佔議席僅次於委任的179席。

多名新聞界人士入「三會」 包括有線新聞前總監李臻

《香港01》翻查「三會」成員名單，發現涵蓋多個界別人士，包括現職或曾任職新聞界的人士。其中，鳳凰衛視香港台副台長秦玥獲委任為黃大仙西南分區委員會成員；大公文匯全傳媒新聞中心高級編輯王俊傑獲委任為大嶼山分區委員會成員。

有線新聞前總監李臻亦獲委任為南區撲滅罪行委員會成員。現職香港賽馬會公共事務副總經理的李臻，曾任無綫新聞記者及NOW新聞台主播，2020年有線新聞管理層「大執位」，李臻轉職有線新聞總監，曾專訪時任行政長官林鄭月娥，期間被林鄭形容「你問得咁Mild（溫和）嘅」，之後多間傳媒報道事件，成為一時熱話。

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賭王兒子何猷亨、前警隊一哥鄧竟成、鄭泳舜之父上榜

新一屆「三會」成員亦星光熠熠，賭王何鴻燊四房梁安琪長子何猷亨獲委任為東區撲滅罪行委員會成員；警務處前處長、現職啟德體育園總監的鄧竟成，連續兩屆獲委任為啟德分區委員會成員；民建聯立法會議員鄭泳舜之父、保良局前主席鄭錦鐘出任深水埗撲滅罪行委員會成員；中華電力企業發展總裁莊偉茵獲委任為九龍城撲滅罪行委員會成員。

飲食界、商界代表入「三會」

飲食界方面，稻苗飲食專業學會會長、金記冰室負責人徐汶緯，亦獲委任為油尖旺防火委員會成員。商界方面，廠商會會長史立德獲委任為黃大仙撲滅罪行委員會成員。