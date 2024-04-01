民青局公布十八區三會名單　委任2,999人　現屆區議員均上榜

政府今日（1日）宣布，民政及青年事務局局長麥美娟分別委任1 937人、536人及526人為新一屆分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會，合共有2,999人成為「三會」委員，任期兩年，由2024年4月1日開始。 今屆三會的成員人數較上屆大約2500人為多，而現屆區議員均獲委任。



2024年3月，「三會」換屆在即，屯門大興及山景分區委員會舉行最後一次開會。（資料圖片／徐帆Facebook相片）

政府表示，委任時根據「用人唯才」的原則，並考慮多項因素，包括有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社區工作的熱誠，以及充分兼顧「三會」的職能等，從不同途徑吸納有志服務社會的合適人士加入「三會」。

政府又指，在完善地區治理體系及重塑區議會後，區議會與「三會」的合作更加緊密。就此，政府委任全數現屆區議員為「三會」委員，以進一步加強「三會」與區議會的聯繫和協作。

三會地位重要 有權提名區議員參選人

完善地區治理後，地區「三會」的角色更形重要，因為三會成員在區議會選舉中握有參選人提名權，而在現屆區議會的組成中，合共470個議席中，經由三會成員投票選舉的地區委員會界別佔176席，所佔議席僅次於委任的179席。

麥美娟上周日（24日 ）出席活動後回應「三會」委任事宜，她強調過去一直都有區議員兼任「三會」委員，最重要是令「三會」與區議會發揮協同效應。不過，《香港01》翻查資料，當局去年解釋不再委任區議員做分區委員會成員時稱，區議員已有充足機會發表意見，「希望委任其他有志服務社會的合適人士為分區委員會委員，以廣納不同界別人士的意見。」