三會2024｜劉毅出任南區分區委員會、滅罪會成員　一人分飾兩角？

掌握區議會參選人提名權的地區「三會」換屆，新一屆有2,999名成員，較上屆增加466人，當中包括全體470名區議員、109名區議會選舉落選人等。《香港01》翻查「三會」成員名單，發現南區北分區委員會和南區撲滅罪行委員會，分別有一位成員叫劉毅，與民建聯南區區議員劉毅同名同姓，莫非一人分飾兩角？



民建聯劉毅接受《香港01》訪問拆解這個美麗的誤會，他說自己擔任南區北分區委員會成員，至於南區撲滅罪行委員會的劉毅是深圳社團總會的副主任，兩人都互相認識。他說，去年12月當選區議員時，亦有人錯誤恭喜另一位劉毅，笑言見怪不怪，「我唔需要改名，我叫Victor，佢係Peter，而家英文版未公布啫。」



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劉毅出任南區分區委員會、滅罪會成員 一人分飾兩角？

區議會選舉改制後，「三會」成員掌握區議會參選人提名權，更可選出176席地區委員會界別議員，隨著權力擴大，政治地位提升，外界都關注名單組成。新一屆「三會」2,999名成員當中，分區委員會佔1,937人、地區撲滅罪行委員會佔536人、地區防火委員會佔526人。

《香港01》翻查「三會」成員名單，發現南區北分區委員會和南區撲滅罪行委員會，分別有一位成員叫劉毅，與青年民建聯主席、南區地區委員會界別區議員劉毅同名同姓，莫非一人分身兩角？劉毅於區議會選舉投票時，又會否在地區委員會界別擁有兩票？甚至會否有更多名額提名區議會參選人？

民建聯劉毅親解原來是「美麗的誤會」

《香港01》致電民建聯劉毅了解，他聽畢記者詢問是否同時兼任分區委員會和撲滅罪行委員會時，已立刻否認，並拆解這個美麗的誤會。劉毅說，自己擔任南區北分區委員會成員，至於南區撲滅罪行委員會的劉毅，是深圳社團總會的義工副主任，兩人因撞名一事互相認識。

深圳社團總會義工副主任劉毅（左）2019年獲行政長官社區服務獎狀。（深圳僑報相片）

劉毅：我做區議員時，有人恭喜另一位劉毅

劉毅說，身邊亦不時有朋友搞亂，唯有每次向大家解釋對方是40多歲的前輩，「（深圳社團總會）劉毅2019年拎行政長官社區服務獎狀時，有人恭喜我。我做區議員時，有人恭喜佢。」劉毅表示，不覺得困擾，更認為是開心事，因兩位劉毅都是熱心投身社區服務的人。

被問到是否需要改名，劉毅笑言「我唔需要改名，我叫Victor，佢係Peter，而家英文版未公布啫。」其實，Victor與Peter讀音也相似。