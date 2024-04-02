西九財困｜陳智思：「絕對不會」賣地　倡靈活出售部份住宅單位

西九文化區管理局現金流料明年中用盡，西九管理局董事局主席唐英年早前在報章訪問稱不願「攤大手板」拿撥款，提出西九可能會賣掉手上一部份土地，正待文化體育及旅遊局審核批准。



行政會議前召集人、西九管理局董事局副主席陳智思今日（2日）則在節目表示，「絕對不會」賣地，土地用途一早已經規劃好，希望操作「有靈活性」，以補貼文化設施的虧損，例如出售西九用地的住宅單位等。



西九文化區持續虧損。（資料圖片／梁鵬威攝）

全世界文化設施都不賺錢 需商業設施補貼

陳智思今日出席民主黨前主席劉慧卿的節目，被問是否如西九管理局主席的唐英年所稱，西九如「豆腐切一細塊」推售少部份土地。陳智思稱「絕對不會」賣地，「肯定不是賣地問題」，而西九的規劃中有約40畝地，其中有23畝是公共空間，而17畝地的建屋空間，樓面面積是85萬平方米，當中四成屬於文化設施。

陳續稱，全世界的文化設施都賺不了錢，問題是如何補貼，現時4個文化設施都沒有賺錢，「問題是要睇蝕幾多，之後會愈開愈蝕」。不過，西九文化區有42%屬於商業樓宇和酒店用地，約10%屬於餐飲，陳智思表示土地用途一早規劃，當時計劃是靠商業元素收入補貼文化開支，只不過因為工程延遲，文化設施啟動但商業設施未開始，故現時出現虧損。

陳智思之西九文化區土地有規劃，倡出售單位穩定財政（資料圖片／李澤彤攝）

倡出售住宅 讓西九文化區財政上有空間

長遠而言，他認為收入要靠收租，但都希望有靈活性，稱土地用途一早規劃，西九無權自行賣地，但可探討商業設施、住宅設施出租之外可否售賣單位增加收入。

至於外界稱西九「大花筒」，陳智思稱過去之前經濟好、規模大，形容現時西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀「勒緊開支」，預料會對文化區發展造成問題，皆因西九文化區規模大，工作都要人做。