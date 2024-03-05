唐英年：政府要就財困坦白與民對話　西九如賣地「豆腐切一細塊」

曾任財政司司長的全國政協常委唐英年表示，政府經常性開支過去數年大幅增加，同時遇上樓市下行周期，地價收入和稅收較預期少，令政府財政負擔增大，有需要增加收入。 他又指，政府最重要是坦白與市民對話，讓市民感到受尊重。



同時身兼西九管理局主席的唐又稱，若西九能推售土地融資，他只會「豆腐切一細塊」推售少部分土地，強調「（自己是）全香港最後一個推倒樓市的人。」



唐英年（盧翊銘攝）

政府要坦白與市民對話 讓市民感到受尊重

身在北京出席全國兩會的唐英年被問及本港是否出現結構性財赤時，他認同政府經常性開支在過去數年大幅增加，財政負擔大了，不過就遇上樓市下行周期，本年度賣地收入及稅收都比預期少，由於經常性開支不能減少，因此需要賺多點錢。

新一份財政預算案提出今年發債1200億元，唐英年指以發債補足短中期資金是可以接受，他任內亦曾發債而且非常受歡迎，他認為發債不是妖魔，而是在政府營運上有一定需要。

他舉例指，自己擔任司長期間，已表明不加稅，亦不削減社福、醫療和教育開支，同時削減政府部門開支和公務員薪酬，但社會亦要明白在財政困難下，不能要求更多，結果他2004年首份《財政預算案》在毋須記名點票下獲得通過，最重要是政府需要坦白和公開與市民對話，讓市民感到受尊重。

任內曾提開徵銷售稅 因民意反對擱置

唐英年在2003年8月，接替因「偷步買車」而下台的梁錦松，出任財政司司長，至2007年7月，曾蔭權連任特首後，唐英年正式接任政務司司。而唐英年擔任財政司司長期間，2006年7月宣布研究開徵銷售稅，以擴闊稅基。

當時的諮詢文件指，政府有意開徵5%商品及服務稅，預計可為庫房增加300億元收入。部份稅收會用於幫助低收入人士，部份用於補貼水費和差餉。同時政府承諾首5年淨收益會用各種方式回饋市民。唯因民意反彈大，最終擱置。

不信23條立法會打擊香港經濟

另外，唐英年指《基本法》23條立法是特區憲制責任，沒有國家安全就難以發展經濟改善民生，不相信企業或金融界會因為國家安全法例而不好好利用香港的平台，亦不感到立法將直接打擊香港。他又認為23條立法必須有效管用，希望法例有前瞻性，毋須日後作太多修改優化。

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另外，唐英年現時現兼西九文化區管理局主席，日前才公開指西九面臨財困。他今日（5日）重申，西九的資金鏈明年年中會斷裂，很多合約都未能簽訂，因此今年年中需要就財務方案作出決定，目前仍在等待政府就方案作回應。

不會一次過推售西九土地 強調不會推倒樓市

他指，假如西九可以推售土地融資，也不會一次過推售全部土地，形容只要「豆腐切一細塊」，就足夠西九營運和支薪，強調不會推倒樓市。

唐英年表示，西九並無還款能力，因此不能發債券融資，如向銀行借貸，亦涉及利息開支。 他指，自己做過生意，做過財政司長，有滅赤、令政府轉虧為盈的經驗，不會有很多人的理財經驗能較他豐富，形容自己是「全香港最後一個推倒樓市的人」，強調不會作出推倒樓市的決定。