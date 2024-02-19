香港會展業有望復常　從新加坡搶回Vinexpo Asia　3月舉行KCON

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（19日）就今年大型會議展覽舉行記者會，他表示，會展以及亞博中心目前預計會有150場會議，以及160場展覽舉行，其中包括3月舉辦的巴塞爾藝術展，去年移師至新加坡舉行的酒展Vinexpo Asia，將在5月回歸在香港舉辦，他表示今年會展業有望回復甚至超越至疫前水平。



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2023年下半年已舉辦69場展覽

丘應樺表示，在2019年香港吸引了169萬及因參與會議而過夜的旅客，人均消費為7,200元，比平時人均消費高23%。他指去年政府批出14億元定期展覽資助計劃，以支援疫後會展業界復甦，原計劃在未來3年批出200場定期展覽，但2023年下半年已舉辦69場展覽，他表示，按比例而言已超出目標。

3月多個展覽、活動舉辦

丘應樺表示，期待會展業回復甚至超越疫前水平，會展以及亞博中心目前預計會有150場會議以及160場展覽舉行。其中包括：3月舉行的巴塞爾藝術展、亞太區皮革展、時尚物料展、全球最大韓國潮流文化活動KCON、美國最大流行文化及時尚展覽 ComplexCon等。

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今年每個月至少有一項重點活動

貿發局主席林建岳表示，2023年舉辦了40項大型商貿展覽，吸引了1.5萬個環球參展商以及，27萬名環球買家及與會者。他表示，今年每個月至少有一項重點活動，「全年無休」地推動香港貿易及經濟展，其中包括3月舉辦的香港國際珠寶展同國際寶石珍珠展；2至4月期間舉辦的香港國際影視展、香港國際電影節、香港金像獎；5月將舉辦亞洲醫療健康高峰論壇、香港國際醫療保健展、國際醫療健康展、Vinexpo Asia等；下半年9月將舉辦國際時尚會展以及一帶一路高峰論壇。