23條｜葉劉︰「低級紅」要慢慢改　「太戰狼」難做橋樑倡官員改善

《基本法》23條完成立法後，官員繼續不時反駁外國抹黑。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀說，外國對23條立法的反應，已經較訂立《港區國安法》時溫和，認為香港要重建國際形象，「永遠都是『反駁』、『堅決反對』、『強烈譴責』，有沒有影響呢？人人都知，需要做多些」，她建議推動「民間外交」，才能消除西方對香港的誤解。



有意見批評建制派或政府近年出現「低級紅」現象，她說香港作為世界橋樑，過往成功是因為開放，若國安威脅受控，就應該調整，「人來錢來，這樣才可以成功，如果太過戰鬥格就不行……如果太過戰狼，就會扮演不到這個角色」，認為官員在修辭上亦要慢慢調整，她以自己接受外媒訪問為例，「我從來沒跟人家吵架，不要讓人對香港有惡劣的印象，覺得你死撐」



葉劉：香港絕不是孤島 料國際投資者不會隨便走

被譽為「國師」的內地政治學者鄭永年近日在一個粵港澳大灣區研討會上，警示香港正「快速孤島化」，對外對內都有隱憂。

葉劉淑儀接受報章專訪時說，香港「絕對不是」一個孤島，認為本港目前形勢與地緣政治有關，中國經濟近年崛起，美國對華態度轉趨強硬，西方傳媒亦由以往唱好中國經濟，轉而寫「中國威脅論」。2019年反修例風波，以至中央制定《香港國安法》和修改選舉制度，雙方的意識形態對立更加嚴重，西方媒體對香港亦極為不利。

雖然情况影響投資，但葉劉淑儀強調香港的國際投資者基礎仍然雄厚，指出本港有1300間美國公司，有8萬多美國人不願意走是因為賺了錢，她又以輝瑞、花旗銀行、J.P. Morgan、McKinsey、Bain等企業為例，雖然它們短期看淡中國巿場，但已經長時間賺錢，中國是很大的巿場，不會隨便走。

葉劉淑儀認為，今次23條立法，西方的輿論批評不是最強烈，亦較2020年訂立《港區國安法》時溫和。（梁鵬威攝）

葉劉嘆永遠在「反駁」批評 倡加強「民間外交」改善觀感

葉劉淑儀認為，今次23條立法，西方的輿論批評較2020年訂立《港區國安法》時溫和，認為香港要多解說，扭轉西方對香港的觀感，官方始終有官方的立場，單靠官方解說並不足夠，她舉例特區官員去信《華爾街日報》反駁，對方有刊登，但「永遠都是『反駁』、『堅決反對』、『強烈譴責』，有沒有影響呢？人人都知，需要做多些。」

葉劉淑儀表示，除了政府對外解說，香港更需加強「民間外交」，例如保險業、銀行業、航運業、旅遊界，以至法律界等都與國際有深厚聯繫，可以由他們對外多解說，解說者須有國際交流經驗，並要用對方文化可接受的言辭，若遇到敏感議題，例如保險界未必懂得解釋國安法，政府要先向他們簡介。葉劉說已安排與美國智庫CSIS舉行網上研討會討論23條。

若國安威脅受控 寧左勿右應調整

近年有意見批評建制派及政府出現「低級紅」或「寧左勿右」現象，葉劉淑儀認為「要慢慢改」，若國安威脅受控，就應調整。她說，香港向來擔當買辦及橋樑角色，「開放」是賴以成功的要素，「人來錢來，這樣才可以成功，如果太過戰鬥格就不行……如果太過戰狼，就會扮演不到這個角色」，認為官員在修辭上亦要慢慢調整，舉例選委界立法會議員何君堯說話「其實都溫和了」。

葉劉淑儀以自己接受外媒訪問為例，「我從來沒跟人家吵架，會盡量以溫和理性的方法解釋……不要讓人對香港有惡劣的印象，覺得你蠻不講理，或者死撐」。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

葉劉：我從來沒跟人家吵架 不要讓人有惡劣印象

葉劉淑儀以自己接受外媒訪問為例，「我從來沒跟人家吵架，會盡量以溫和理性的方法解釋……不要讓人對香港有惡劣的印象，覺得你蠻不講理，或者死撐」。她強調「我不認為中央希望我們內地化，絕對不是」，國家主席習近平前年發表演辭就提到，香港要維持國際化和普通法制度。