江玉歡斥政府宣傳重盛事輕文化　葉劉指「同樂會」成唯一好評活動

香港旅遊業復蘇不似預期,立法會經濟發展事務委員會今日(2日)就討論香港旅遊發展局今年度的工作計劃,選委界江玉歡斥政府宣傳側重盛事活動,稱「盛事,其他人都識做啦」,質疑政府忽略香港獨特文化,如滿街霓虹燈等。文化體育及旅遊局局長楊潤雄強調,文化會繼續成為香港旅遊特色,透過只在香港找到的獨特文化,製造更多旅遊內容吸引旅客。



新民黨葉劉淑儀同樣關注香港多元文化的宣傳,稱近年被西方媒體惡意抹黑下,只有「同樂會」一個活動大受好評,期望政府下次可以把握機會做好宣傳:「香港又有不同顏色、紅色,開放、多元嘅情況。」



2023年訪港旅客有3,400萬人次,過夜客平均留港3.2日。(資料圖片)

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示,香港2023年錄得3,400萬旅客人次,較去年初估計高,旅客的滿意度8.7分,平均旅客留港日數年初的由3.6日,稍微下降至3.4日,平均達3.2日。他表示,旅客人數、航空運力與疫情前比較,已恢復至疫情前水平,達2018年的七成。

去年過夜客人均消費6900元 料今年大減至5800元

他又提到,2023年過夜旅客人均消費達6,900元,較疫情前、2018年上升300元;非過夜旅客人均消費達1,300元,較疫情前、2018年減少900元。局方預料2024年的過夜旅客人均消費減少至5,800元,非過夜旅客則維持1,300元不變。

程鼎一指內地過夜旅客及非廣東省過夜旅客有明顯增加,認為這意味高鐵交通更為便利。另外,香港的東南亞旅遊市場都有良好升幅,他指有不少旅客稱本港主題樂園十分吸引。

2023年過夜客平均每人消費6,900元,惟旅發局預計2024年跌至5800元,按年下跌1100元或16%。(資料圖片/黃浩謙攝)

程鼎一表示,局方今年的三大工作目標,包括鞏固香港作為國際城市地位、強化旅遊樞紐角色,及邁向高素量增長,而局方會透過舉辦和支持國際大型盛事、拓展多元化旅遊體驗、開拓多元化客源市場強化宣傳策略,以及於下月推出全新禮貌運動,務求令到香港有人氣、名氣,並轉化成為財氣。

金融界李惟宏表示提到,去年「Hello Hong Kong」活動以舞蹈形式帶動宣傳,最終有為數不少的旅客、網民拍攝了逾120萬條影片,詢問當局會否參考去年成功經驗再作改善。另外,他又提到《財政預算案》將撥款逾11億元予局方作宣傳之用,詢問局方會如何分配撥款,預料會帶來多少效益等。

程鼎一表示,留意到社交媒體是現時重要的宣傳平台之一,在全球旅遊推廣網頁中,香港旅遊發展局所擁有的粉絲為全球最多,宣傳工作的觸及率於2023至2024年度更達到24億人,認為香港在網上的宣傳做得相當好。至於撥款分配方面,程鼎一表示,有四分之一的撥款會用於客源市場推廣,以內地及東南亞市場為主,而隨着西方市場對香港的態度漸漸回恢溫和,當局未來都會重新加大相關市場的宣傳。

旅發局去年利用多種方法宣傳香港,包括邀請明星拍攝廣告。

內地博主爆紅影片介紹香港 不少由旅發局推動

不過,選委界周文港提到,雖然旅發局小紅書及微信等內地平台的粉絲人數不少,但平台影片觀看量卻未如理想,詢問政府會否邀請內地推廣公司協助針對內地的宣傳工作。他又期望當局繼續爭取內地開放更多自由行城市,同時加強本港旅遊承載力。程鼎一表示,雖然官方平台的影片觀看量不高,但不少內地博主介紹香港的「爆紅」影片,背後均由旅發局作為推手,故認為針對內地市場的宣傳成效顯著。文體旅局長楊潤雄表示,未來會繼續與中央商討,自3月6日新增西安及青島兩個自由行城市後,政府分析後認為香港有足夠承載力接待更多旅客。

江玉歡:書本介紹香港有很多霓虹燈 如何保留獨特文化?

選委界江玉歡認為政府發展香港旅遊時過於側重推廣盛事,但欠缺對外分享及推廣本地獨特文化,直言:「盛事,其他人都識做啦。」她引述《死前要去的100個地方》(1000 Places to see before you die)書中所形容的香港「香港有很多閃亮的霓虹燈」、「農曆新年有三星期時間慶祝」、「街道十分擁擠」、「中秋節所有公園和山頂充滿市民玩花燈」、「夜市開到半夜」等,直言:「我唔係叫你做新嘢啦,係叫你保留啫」,她詢問當局會如何保留香港的獨特文化。

楊潤雄反駁指,政府推廣香港旅遊時也有觸及文化類別,如非物質文化遺產、節日活動等都有保留到香港獨有的文化,重申文化必定是香港旅遊特色之一,「正如議員所講,好多嘢喺外地都可以做到,但係香港獨特嘅文化呢,就只會喺香港先會搵到。」

2022年8月16日,冠南華婚紗店兩塊霓虹燈招牌被政府勒令清拆,當日晚上11時關燈告別後,明天搭棚拆卸。不少市民收到消息趕來拍照留念。(資料圖片/李澤彤攝)

程鼎一認同香港要有自身特色,又指旅發局在宣傳方面亦在背後做了很多工作,例如去年共邀請2,000名「網紅」來港,說好香港故事。

新民黨葉劉淑儀亦關注香港的文化,指香港對比內地更為多元、開放,指香港近年多次被外媒抹黑,只有一個「同樂會」活動始終得到讚賞,「雖然佢嘅經濟效益得2億,但喺西方傳媒嘅正面報道好多,希望第日有同類活動,應該宣傳多啲,香港又有不同顏色、紅色,開放、多元嘅情況。」