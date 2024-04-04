北部都會區補地價水平　劉國勳倡半年更新一次更「貼市」

北部都會區規劃正全力推進，發展局去年底公布擴大標準金額補地價安排，在新發展區外農地劃分10個分區，並為修契前後用途訂立標準金額，近日公布金額水平。



民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，金額公布合時，可供洪水橋/廈村有意原址換地的業權人參考再作決定。他提出多個建議，包括適時更新標準金額，例如每半年更新一次，以更「貼市」。



洪水橋/廈村接受原址換地申請4月底截止，劉國勳說今次公布標準金額補地價水平來得合時，可以讓有意參與的居民參考。

劉國勳指，近年市場變化急速，新界東北發展區的標準金額與市場水平有一定距離，建議日後適時更新各標準金額，例如每半年更新一次，令金額更加「貼市」。

倡放寬土地用途彈性 分階段補地價

他亦希望政府放寬換地土地用途的彈性，考慮換地時或之後加入其他土地用途，包括商住混合式用地。

由於北部都會區面積大，發展時間長，市場難以短時間消化，劉國勳希望政府可分階段補地價及推出土地。

補地價金額可以按產業再細分

今次政府推出10個分區的標準金額，劉國勳建議視乎反應擴展至更多區域。而由於未來會有不同產業發展，他提出可細分非住宅用地內不同產業的補地價價值。

對於4月底截止的洪水橋/廈村接受原址換地申請，劉國勳提出政府可多向持份者解說，並適度延展申請期，以及讓發展商有充足時間考慮 和參與。