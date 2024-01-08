劉國勳倡專訂《北都條例》拆牆鬆綁　助產業落地加速發展步伐

民建聯立法會新界北議員劉國勳今日就加快發展北部都會區提出多項建議，他指今年是《北部都會區行動綱領》公布後首個5年的開局年，根據政府計劃主要是落實住屋及基建，需要改變過往新市鎮發展思維，包括建議當局考慮研究專門訂立《北部都會區條例》，在各方面拆墻鬆綁，協助產業落地，讓北都提速發展，及賦予北都辦更大的決策權。



劉國勳建議為北都發展訂立專門法例，以便拆牆鬆綁（民建聯FB直播截圖）

劉國勳解釋，政府須改變「新界北是邊界」的思維，調整或引入更多城市發展彈性，如修改有發展審批地區圖的分區計劃大綱圖的註釋，以釋放鄉郊土地的發展潛力，減少不必要審批。他又指，十年計劃內的商業或產業項目不多，他建議可參考過渡性房屋，設「過渡性產業園或商貿區」，滿足企業短期入駐辦公需求，同時展示新區形象。

他又指，政府須以更多具前瞻性和破格的發展及產業政策，配合北都高質量發展。他又指，去年6月成立的北部都會區統籌辦事處，組成過於簡單，人員主要來自規劃部門，難以應付及全面策劃北都龐大發展，認為未來要提升北都辦的編制和職能，建議應加入與產業發展、創科、經濟發展、文化旅遊等人員，如加入各相關政策局副秘書長等。

劉國勳建議，政府將慣常的個別住宅或商業項目單獨招標，改為將一個片區包括住宅、商業及政府公共設施打包式整體招標。