政圈風聲｜楊潤雄上任兩年首約政黨午膳交流　議員不滿：遊花園咁

文化體育及旅遊局局長楊潤雄上任近兩年以來，香港復常中的旅遊業頻頻發生公關災難，但他每次應對事故的表現惹來議員不少微言。楊潤雄前日（2日）在立法會經濟發展事務委員會上的問答表現再次引起議員不滿，有議員向《香港01》怒斥楊潤雄答非所問，更隔空力諫：「而家為時未晚，楊潤雄真係聽吓、尊重吓市民意見啦。」



未知楊潤雄是否突然醒覺，明白到倘要落實一個受歡迎的政策，少不免要與議員緊密交流、虛心聆聽各界意見，方可令到香港真正踏入真正的「由治及興」。據《香港01》了解，楊潤雄近來頻頻相約議員共膳，席上分享局方今年的工作大計劃，有政黨背景的議員透露，楊潤雄上個月終於主動接觸該黨邀約午膳。雖然楊潤雄上任後首次伸出「友誼之手」，但該名議員卻這樣評論楊潤雄表現：「就好似平時答你哋記者問題咁囉，帶我哋遊花園。」



楊潤雄前日（2日）在立法會經濟發展事務委員會上的問答表現再次引起議員不滿，有議員向《香港01》怒斥楊潤雄答非所問，更隔空力諫：「而家為時未晚，楊潤雄真係聽吓、尊重吓市民意見啦。」（資料圖片／黃浩謙攝）

文體旅局成立至今近兩年，剛好碰上香港與國際通關、步向復常之時，局長楊潤雄自然要擔起推動本地旅遊業復蘇的大旗。不過，這兩年期間文體旅局多次「甩轆」，遠有啟德郵輪碼頭亂局、國際賽車盛事臨時縮賽道削日程，近有「美斯之亂」，外界質疑楊潤雄的治理能力，就連身兼全國人大常委的民建聯九龍中議員李慧琼去年亦曾在立法會委員會上公開批評他「啟德郵輪碼做得非常差，感到十分失望」。

一波未平，一波又起。立法會經濟發展事務委員會前日（2日）召開會議，討論旅發局2024年至2025年度的工作計劃，楊潤雄作為相關政策局局長當然有出席會議。不過，楊潤雄在會上甚少發言，而是由香港旅遊發展局總幹事程鼎一主力回應議員提問。

江玉歡力諫：為時未晚、虛心聆聽意見

本來是委員會成員的選委界立法會議員江玉歡前日出席會議時亦有詢問楊潤雄有關香港霓虹燈等本地文化的保育政策等，楊潤雄當時僅表示：「本地及節慶的文化，透過非物質文化遺產推廣，或本地文化藝術推廣等，而獲得保留。」

江玉歡昨日（3日）接受《香港01》訪問時直斥楊潤雄「答非所問」，提醒局方要虛心聆聽及接納議員意見，「我對事不對人，但我真係講咗好多次，好多網民都有同樣意見，局長真係要尊重同接收吓（意見）囉，大家都係善意嘅意見。」她提醒楊潤雄「為時未晚」，期望他做好文化保育工作，認清香港迷人之處。另外，亦有建制派議員評論楊潤雄會上「惜字如金」的表現，稱：「好正常啊，佢咩都唔知㗎嘛。」

近兩年首次主動接觸 議員：好似「耍下耍下咁」

政府官員一向會透過助政、甚至親身接觸議員交流政策意見的習慣，而2022年7月上任文體旅局的楊潤雄，最近終於有動作。有政黨中人向《香港01》透露，楊潤雄上個月終於主動接觸該黨，邀請議員共膳交流政策意見。消息人士稱：「呢次真係佢上任後首次接觸我哋，雖然唔係話一定要，但係佢（楊潤雄）相對其他局、甚至司長，都真係無咁積極囉……其他局都係上任第一年就會約」，形容楊潤雄「追落後」。

楊潤雄主動伸出「友誼之手」，未知成效如何呢？該名議員表示，楊潤雄在席間主要分享了局方未來的工作大計，但對於議員提出的意見則仍是「耍下耍下咁，就好似平時答你哋記者問題咁囉，帶我哋遊花園。」

據了解，楊潤雄近來繼續分批相約不同界別的議員，聽取各方的意見。