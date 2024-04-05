國家安全教育日｜政府夥勞工團體開研討會　講解維護國安下辦工會

勞工處向立法會提交的文件稱，為配合4月15日的《全民國家安全教育日》，職工會登記局聯同勞工團體將於4 月13日舉行「職工會與國家安全研討會」，以促進職工會明瞭在維護國家安全的責任下推展職工會活動。



政府在2023年4月15日舉行「全民國家安全教育日」開幕典禮。（左起）外交部駐港特派員公署特派員劉光源、中聯辦主任鄭雁雄、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、行政長官李家超、中央駐港維護國家安全公署副署長李江舟和解放軍駐港部隊司令員彭京堂少將主持開幕典禮。（資料圖片/張浩維攝）

勞工處向立法會人力事務委員會提交文件，文件簡介職工會登記局推行促進健全職工會管理的措施。推廣國家安全教育及職工會管理方面，文件稱登記局除了在2022年舉辦「職工會與《香港國安法》研討會」，亦定期舉辦培訓課程，向職工會理事及受薪人員講解《職工會條例》、《香港國安法》與職工會的關係，以及職工會管理和簿記的基本知識。

此外，登記局在勞工處的網站設立專題網頁，並編製《認識〈香港國安法〉與職工會的關係》單張及《職工會管理通訊》等， 加強發放相關資訊。而配合4月15日的《全民國家安全教育日》，登記局聯同勞工團體將於4月13日舉行「職工會與國家安全研討會」，進一步促進職工會明瞭在維護國家安全的責任下推展職工會活動， 保障及改善僱員的僱傭權益。

參考維護國安條例 修訂《職工會條例》

文件續稱，勞工處現正參考《維護國家安全條例》的相關條文，聯同相關決策局及律政司擬定修訂《職工會條例》的建議，會適時就修訂建議諮詢持分者，包括勞工團體、勞工顧問委員會及立法會人力事務委員會。

在登記局職責中，文件稱《香港國安法》適用於根據《職工會條例》登記的職工會，登記局須就國家安全事宜，對職工會履行教育、宣傳、指導、監督和管理的責任。處理職工會登記申請的優化措施中，登記局會提醒發起人有關《香港國安法》及《職工會條例》的規定，提高發起人的國家安全和守法意識。