國家安全教育日｜政府夥勞工團體開研討會 講解維護國安下辦工會
撰文：李宇婷
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勞工處向立法會提交的文件稱，為配合4月15日的《全民國家安全教育日》，職工會登記局聯同勞工團體將於4 月13日舉行「職工會與國家安全研討會」，以促進職工會明瞭在維護國家安全的責任下推展職工會活動。
勞工處向立法會人力事務委員會提交文件，文件簡介職工會登記局推行促進健全職工會管理的措施。推廣國家安全教育及職工會管理方面，文件稱登記局除了在2022年舉辦「職工會與《香港國安法》研討會」，亦定期舉辦培訓課程，向職工會理事及受薪人員講解《職工會條例》、《香港國安法》與職工會的關係，以及職工會管理和簿記的基本知識。
此外，登記局在勞工處的網站設立專題網頁，並編製《認識〈香港國安法〉與職工會的關係》單張及《職工會管理通訊》等， 加強發放相關資訊。而配合4月15日的《全民國家安全教育日》，登記局聯同勞工團體將於4月13日舉行「職工會與國家安全研討會」，進一步促進職工會明瞭在維護國家安全的責任下推展職工會活動， 保障及改善僱員的僱傭權益。
參考維護國安條例 修訂《職工會條例》
文件續稱，勞工處現正參考《維護國家安全條例》的相關條文，聯同相關決策局及律政司擬定修訂《職工會條例》的建議，會適時就修訂建議諮詢持分者，包括勞工團體、勞工顧問委員會及立法會人力事務委員會。
在登記局職責中，文件稱《香港國安法》適用於根據《職工會條例》登記的職工會，登記局須就國家安全事宜，對職工會履行教育、宣傳、指導、監督和管理的責任。處理職工會登記申請的優化措施中，登記局會提醒發起人有關《香港國安法》及《職工會條例》的規定，提高發起人的國家安全和守法意識。