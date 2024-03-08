23條立法｜《維護國家安全條例草案》刊憲　立法會早上11時首讀

政府今早（8 日）8時10分時把《維護國家安全條例草案》刊憲， 草案長達212頁，共分為9個部分，包括「叛國」、「叛亂煽動叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為等」、「與國家秘密及間諜活動相關罪行」、「危害國家安全的破壞活動」等。而叛亂罪的最高刑罰為終身監禁。



草案刊憲後，立法會罕有地同日即時加開特別會議，進行草案的首讀和二讀，正式開展立法程序。內會早已成立研究相關法案的小組委員會，隨即變身法案委員會下午開始草案條文的逐條審議工作，務求盡快完成審議提交立法會通過，完成拖26年就《基本法》23條進行本地立法的憲制責任。



維護國家安全條例草案今早刊憲

《基本法》23條立法公眾諮詢上周三（28日）結束，事隔一周，行政會議昨日（7日）下午加開特別會議，討論並通過《維護國家安全條例草案》，今早刊憲。

立法會將於今日上午11時召開特別會議審議23條立法草案。（資料圖片/盧翊銘攝）

行政長官李家超建議立法會從速展開審議條例草案，考慮包括召開特別立法會會議首讀及二讀，及盡早召開法案委員會會議，全速完成立法程序。李家超強調，早一日完成立法，國家安全便

立法會主席梁君彥根據《議事規則》決定今天（８日）上午11時召開立法會會議，首讀及二讀草案。由於內會早已成立小組委員會研究23條立法，並已通過當草案首讀後，小組會可隨即變身審議草案的法案委員會，減省要再交內會處理的程序，因此23條法案委員會在今日下午正式展開草案條文審議工作，今日共舉行4小時會議，中途只有10分鐘休息。