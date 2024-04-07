舉報虐兒｜建議刑罰被指過重　孫玉菡：毋庸置疑要有阻嚇力

立法會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，當中有議員關注建議刑罰過重，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）出席活動後表示，會聆聽各方意見，力求取得平衡，但強調法例必須要有阻嚇力，形容是「毋庸置疑」，從而為兒童編織一個更好的保護網，冀望於今年內完成立法。



立法會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，當中的建議刑罰引起討論，勞福局局長孫玉菡今日（7日）出席活動後表示，會聆聽各方意見，力求取得平衡，但強調法例必須要有阻嚇力。（資料圖片／鄭子峰攝）

孫：原意要求強制舉報 力求今年內通過法例

立法會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，有議員關注建議刑罰過重，如新民黨黎棟國指，立法原意是希望專業人士保護兒童，認為監禁刑罰不對等，建議局方剔除該條例。

孫玉菡今日（7日）表示，理解立法會議員對草案中的刑罰有不同看法，承諾局方會盡量聽取各方意見及看法，務求取得平衡，但他強調法例必須要有一定阻嚇力，稱是毋庸置疑的，認為要有阻嚇力才能達到要求強制舉報的原意，從而為兒童編織一個更好的保護網。他重申，政府和立法會都力求在今年內完成條例草案的審議工作和通過有關法例。

有指政府正研究修例，在社工註冊局加入更多委員，孫玉菡表示，局方會確保社工註冊局根據法例的規定和精神，以及社會大眾的期望下，處理社工的註冊、續期，及紀律事務工作，如果局方留意到社工註冊局有任何地方與法例不相稱，會作出提醒。