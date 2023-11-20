強制舉報虐兒｜教聯會促該訂立清晰指引　倡條例草案加入精神虐待

政府於本年6月初就《強制舉報虐待兒童條例草案》刊憲，定在刊憲後18個月實施，這段期間向被列入強制舉報範圍的界別作出諮詢。教聯會今日（20日）表示，支持相關草案，但應該訂立清晰指引，以及加入更多考慮因素，如精神虐待。



教聯會舉行記者會表示，支持《強制舉報虐待兒童條例草案》，認為草案有助遏止虐兒個案發生。（資料圖片）

教聯會今日舉行記者會，表示支持《強制舉報虐待兒童條例草案》，認為草案有助遏止虐兒個案發生，但在「虐兒」、「豁免舉報機制」和「合理舉報門檻」等詞彙上應定立更清昕指引以及進行解說，避免造成前線執行混亂和濫報，並讓相關專業團體按需要檢視和修訂其專業實務守則或指引。除此之外，組織亦建議，參看「心理傷害/虐待」數字，關注精神虐待，組織建議當局審視立案考慮因素，並釐訂較合時宜的立案標準。

教聯會表示，當局應為教職員進行專業、持續的培訓，以訓練辨識、應變和跟進技巧，以配合新法例，避免為業界帶來壓力；同時支援特定群組和少數族裔家庭，提供有效而具針對性的支援，助有關群組知悉虐兒的後果和罰則；長遠思考如何將更有效將防止虐待兒童的觀念，逐步滲入他們固有文化中。

該會指草案通過後，懷疑虐待兒童個案將會增加，到時緊急及非緊急兒童宿位將亟待需求；政府亦須增加負責調查虐兒的專職警員及社署人手，以應付預期急增的個案。教聯會建議，政府應在明年檢視及評估有關增加人手後的成效，並適時作出調整。

就長遠而言， 該會建議政府重新檢視正向教育的實施情況，並於本港學校推行全面正向教育，研究在大學時列為必修科目；同時加強親職教育和支援政府應增加家庭照顧的支援服務，如兒童暫託服務，減輕雙職家長的照顧壓力。