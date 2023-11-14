料強制舉報虐兒立法後服務需求增　何啟明：將加400緊急宿位

勞工及福利局副局長何啟明今日（14日）在立法會一個委員會指，預計強制舉報虐兒機制完成立法後，對兒童住宿照顧服務的需求會增加，將在東區增設3間兒童之家，另外新建2間留宿幼兒中心，其中一間在屯門，最快明年投入服務，共可提供400個緊急住宿服務額，政府又會在發展項目中興建兒童照顧住宿設施，適時重整及增撥資源以滿足服務需求。



勞工及福利局副局長何啟明。（夏家朗攝）

《強制舉報虐待兒童條例草案》七月已提交立法會首讀，目前仍在法案委員會審議階段，而立法會福利事務委員會轄下監管保護兒童機構的政策事宜小組今早開會，何啟明在會上又指，下年度撥款超過2400萬，增設40多個職位，負責強制舉報虐兒的執法及支援工作，加強對前線僱員的培訓。 社會福利署副署長黃國進指，近年虐兒個案增加，與社會警覺性提升有關，一方面反映需要加大對兒童保護，同時亦反映業界已有意識及早介入懷疑的虐兒個案，在出現嚴重後果前提供協助。

立法會議員林素蔚指，近3年虐兒個案上升5成3，關注緊急兒童住宿服務名額，能否滿足需求。 何啟明回應稱，政府正跟進及落實檢討兒童住宿照顧委員會提出的建議，包括上月起，向留宿幼兒中心及特殊幼兒中心，投放額外資源，改善幼兒工作員的人手比例，增聘照顧助理員、社工、護士及心理學家等，又指《施政報告》提出增加60個寄養服務名額，及提高寄養家庭獎勵金一倍，吸引更多家庭參與成爲寄養父母。

民建聯郭玲麗指，有寄養家庭並非為錢，是想照顧好兒童，但因政策繁複而卻步。何啟明回應指，寄養家庭數量在過去3年增加100個，政府會為家庭提供培訓及支援，並彈性招募寄養家庭。