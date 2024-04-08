李慧琼掌愛國主義教育工作小組　政府：出謀獻策提升市民愛國意識

政府今日（8日）宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容對接，由人大常委、民建聯前主席李慧琼任組長，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。



政務司司長陳國基指，希望小組能為提升市民的愛國意識和情懷，向「憲法和基本法推廣督導委員會」出謀獻策。



行政長官李家超在去年施政報告宣布會開展愛國主義教育，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結，將愛國主義教育納入國民教育體系，並提出在政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」。

「憲法和基本法推廣督導委員會」主席兼政務司司長陳國基表示，殷切期待與小組全體委員通力合作，結合愛國主義教育、國家安全教育和中華文化教育，在學校層面和社區層面推廣，並善用不同媒體平台做好傳播工作。（資料圖片）

「憲法和基本法推廣督導委員會」主席兼政務司司長陳國基表示，愛國主義教育內容豐富，包含國家歷史、文化、傳統和價值觀、象徵標誌等多方面，並着重培養廣大市民的國家意識和公民責任感。愛國主義教育的方式亦多樣化，除了政府大力推動外，也需要社會各界積極參與。

愛國主義教育工作小組由政府相關決策局局長和部門首長，以及來自社會相關界別的翹楚組成，將從學校教育、本地社區、歷史政經文化、傳媒宣傳四個範疇着手，助力「憲法和基本法推廣督導委員會」全方位開展愛國主義教育工作。

陳國基指，深信愛國主義教育工作小組將秉持高瞻遠矚的目光，通盤考慮現況和《中華人民共和國愛國主義教育法》相關內容，就如何更好結合政府和社會各界的力量，提升市民的愛國意識和情懷，向「憲法和基本法推廣督導委員會」出謀獻策。

他殷切期待與小組全體委員通力合作，結合愛國主義教育、國家安全教育和中華文化教育，在學校層面和社區層面推廣，並善用不同媒體平台做好傳播工作。

政府今日（8日）宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育。（資料圖片）

「愛國主義教育工作小組」的職權範圍包括：

（一）協助制訂在香港推廣愛國主義教育的整體計劃和策略，並定期向「憲法和基本法推廣督導委員會」匯報及尋求指引；

（二）根據實際情況，監察、評估及檢討根據商定策略開展的各項愛國主義教育相關工作的執行情況，並適時向「憲法和基本法推廣督導委員會」匯報進展；

（三）促進政府部門和非政府機構在推廣愛國主義教育工作上的協調與合作；以及

（四）在適當情況下，考慮及處理與推廣愛國主義教育相關的其他事宜。

「愛國主義教育工作小組」的成員名單如下：

組長：

李慧琼（人大常委、民建聯前主席）

非官方委員：

蔡德昇（公民教育委員會主席）

顧敏康教授（教育大學國家安全與法律教育研究中心總監）

郭永強（大埔羅定邦中學校長）

鄺美雲（港區全國人大代表）

劉智鵬教授（立法會議員、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係））

李鑾輝（新鴻基地產發展公共事務總監）

李子樹（優質教育基金督導委員會委員）

彭韻僖（基本法推廣督導委員會成員）

湯修齊（吸煙與健康委員會主席）

黃錦良（教聯會主席）

王惠貞（香港中華文化總會名譽會長）

楊勇

官方委員：

政制及內地事務局局長

公務員事務局局長

商務及經濟發展局局長

文化體育及旅遊局局長

教育局局長

民政及青年事務局局長

保安局局長

民政事務總署署長

政府新聞處處長

康樂及文化事務署署長

工業貿易署署長

法律政策專員