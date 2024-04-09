巴黎奧運｜霍啟剛：購轉播權屬體育產業化一環　運動員能感受支持

行政長官李家超甫宣布政府已購入七月巴黎奧運及殘奧轉播權，本港多家電視台將作免費轉播後，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛發聲明指樂見其事，又指賽事轉播能有效帶動媒體宣傳，媒體宣傳正正是體育產業化的重要一環，同時也讓香港運動員能感受市民的支持。



文化體育及旅遊局已與香港電台及無綫電視、VIU TV及HOY TV達成轉播安排，詳情稍後公布。



霍啟剛歡迎政府購入巴黎奧運轉播權（盧翊銘攝）

霍啟剛指，他一直支持政府參考2020東京奧運購入轉播權的安排，斥資購買2024巴黎奧運轉播權；去年七月曾去信行政長官表達希望政府購買巴黎奧運轉播權，其後亦在不同場合向行政長官、文化體育及旅遊局局長表達過有關想法。他樂見今次政府再度出手購買奧運轉播權，讓全城再度投入這個四年一度的國際體育盛事，緊貼港隊最新動向，支持運動員出戰奧運。

霍啟剛又指，賽事轉播能有效帶動媒體宣傳，而媒體宣傳正正是體育產業化的重要一環。政府購買上屆東京奧運轉播權，讓全港市民共同見證香港隊取得歷史性佳績，社會關注運動員發展、投入體育運動的氣氛至今仍然熾熱，大大促進香港體育產業化的發展，證明當時的決定十分正確且成功，值得政府再延續購買奧運轉播權的做法。

他又指，運動員身在外地比賽，也十分需要市民的支持，上屆東京奧運期間因為多家電視台受惠於政府購買轉播權，製作了不少節目，令運動員感受到市民的關注及支持，亦令市民能夠多角度地了解運動員最新動向。