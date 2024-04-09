巴黎奧運｜民建聯冀本港電視台轉播全部本港運動員出戰賽事

政府宣布購入巴黎奧運電視轉播權，民建聯表示歡迎，該黨民政及文體事務發言人、立法會議員鄭泳舜表示，希望今年各電視台播放賽事的時數，與東京奧運時相約，甚至有增無減，並播放全部香港運動員出戰的賽事。



鄭泳舜（左）及陳勇（右）期望電視台會播放所有本港運動員上陣的奧運賽事（民建聯FB直播截圖）

鄭泳舜指，明白目前經濟環境有挑戰，個別電視台競投轉播權有壓力，又指參考上次東京奧運的安排，當時免費電視台提供不少於900小時奧運節目，收費電視更提供2000小時，期望此數字有增無減，而殘奧賽事的播放時數也期望能增加。他又要求不只電視，更可在網上平台播出，方便市民隨時收看。

他亦期望政府在奧運期間，開放康文署或政府場地，讓市民聚集一同觀看賽事轉播，甚至辦不同活動助慶。

時差或能讓市民錯位參與 效果更好

民建聯民政及文體事務副發言人、立法會議員陳勇亦表示，奧運是世界盛事，歡迎政府牽頭推廣，帶來最大社會效益，並以剛結束的七人欖球賽為例，指體育盛事有助帶旺經濟發展，具備綜合性效應，認為社會毋須待至七月巴黎奧運，現在已可啟動，希望日後有多項盛事在港開花結果。

至於巴黎與香港的時差，陳勇認為沒有太大影響，或可令到市民錯位參與的效果更好，「有啲人夜晚特別精神可以睇，有啲人就日頭睇都得」。至於日後應否事事要由政府出資，他相信當局會評估。