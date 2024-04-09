李慧琼料愛國主義教育工作小組短期工作結合國慶75周年

政府宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，由人大常委、民建聯立法會議員李慧琼任組長。



李慧琼今日（9日）表示，待小組開會後才確定工作內容，短期工作預計會結合國家成立75周年的事宜，融入認識國情、國家文化歷史，從而達至愛國教育目的。



李慧琼呼表示，愛國教育是細水長流。（資料圖片/盧翊銘攝）

李慧琼接受商台節目訪問時表示，政府昨日宣布成立的愛國主義教育工作小組，有關工作最快也要待開首次會議後才可確定，初步來看短期的工作會與國家成立75周年的工作結合和聯繫，以融入認識國情、國家文化歷史，從而達至愛國教育目的。她指，教育是細水長流的工作，愛國教育也是細水長，亦有其重要性。

她又表示，政府政策局、部門、非政府組織、社團以致制服團體，都可在不同層面做愛國主義教育，應要有更好綜合的宣傳策略，因為要接觸這些群眾不易，傳統媒體只起一定作用，小組會研究如何利用不同傳播途徑，把國家歷史文化、各方發展的訊息，傳播去到不同團體，是傳媒宣傳分組的重點，以她理解並非要教育傳媒愛國主義。

政府今日（8日）宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育。（資料圖片）

「愛國主義教育工作小組」的職權範圍包括：

（一）協助制訂在香港推廣愛國主義教育的整體計劃和策略，並定期向「憲法和基本法推廣督導委員會」匯報及尋求指引；

（二）根據實際情況，監察、評估及檢討根據商定策略開展的各項愛國主義教育相關工作的執行情況，並適時向「憲法和基本法推廣督導委員會」匯報進展；

（三）促進政府部門和非政府機構在推廣愛國主義教育工作上的協調與合作；以及

（四）在適當情況下，考慮及處理與推廣愛國主義教育相關的其他事宜。

「愛國主義教育工作小組」的成員名單如下：

組長：

李慧琼（人大常委、民建聯前主席）

非官方委員：

蔡德昇（公民教育委員會主席）

顧敏康教授（教育大學國家安全與法律教育研究中心總監）

郭永強（大埔羅定邦中學校長）

鄺美雲（港區全國人大代表）

劉智鵬教授（立法會議員、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）)

李鑾輝（新鴻基地產發展公共事務總監）

李子樹（優質教育基金督導委員會委員）

彭韻僖（基本法推廣督導委員會成員）

湯修齊（吸煙與健康委員會主席）

黃錦良（教聯會主席）

王惠貞（香港中華文化總會名譽會長）

楊勇