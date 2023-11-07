施政報告｜鄧飛關注愛國教育法如何跟進　梁子穎問教師何時宣誓

教育局會在今個學年推行多項措施，提升國民教育的質素和成效。 教聯會副會長、選委界立法會議員鄧飛在教育事務委員會政策簡報會上表示，教育界在愛國教育方面已經「做了很多、做得很盡」，關注內地通過《愛國主義教育法》後，業界還能如何跟進。



教育局局長蔡若蓮表示，去年和今年的《施政報告》都有專章講述國民教育，已經恆常化愛國主義教育和國民教育，未來會不斷優化現有措施，包括在活動上更多元化、規模化，結合學生的學習和生活去推進工作。



鄧飛。（資枓圖片/林靄怡攝）

蔡若蓮在會上指，局方會在今個學年加強教師培訓，例如舉辦教師內地考察、到校國安教育教師深化課程。同時會定期提供有關國情國史的教學資源，強化學校的國民教育。並會恆常每年於最少50所學校進行國民教育重點視學，通過分享評核結果和推廣良好的實踐經驗。局方又會開設小學人文科，在2023/24學年公布課程框架，增潤中華文化、國史及國家地理元素，並於2025/26學年開始推行。此外，在同一學年，教育局將繼續帶領官立學校，並聯同東華三院、保良局和學校議會共同規劃及推行「心繫家國 2.0」聯校國民教育活動。

蔡若蓮指有否宣誓與老師是否愛國無必然關係

勞工界立法會議員梁子穎認為，資助機構員工特別是教育工作者，需要以身作則，關注何時宣誓和簽署聲明擁護《基本法》和效忠特區。蔡若蓮回應指，老師宣誓不是教育政策，有否宣誓亦與老師有無愛國未必有必然關係，但將同有關部門了解相關法例。

經民聯立法會議員陸瀚民問到如何量度學國教育成效。蔡若蓮指學校都有相關問卷供學生填寫，可留意學生打分的趨勢了解學生情況，亦可觀察學生課堂表現，甚至有分享會讓老師了解學生學習成效。