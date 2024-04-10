運輸署邀請申請的士車隊牌照　冀改變行業生態、帶動良性競爭

運輸署擬發出最多5個的士車隊牌照，將於星期五（12日）起接受申請，至5月31日中午12時止。運輸署指，是次邀請申請已經考慮業界反應及平衡確保的士車隊質素的需要，冀促進業界良性競爭。



運輸署邀請有意營運人士，申請的士車隊牌照。（資料圖片/梁鵬威攝）

引入的士車隊制度的法例，已於去年12月22日生效。政府發言人表示，引人的士車隊制度是希望帶來示範和帶頭作用，改變行業生態，同時促進車隊之間及車隊與非車隊之間的良性競爭，從而提升服務水平和行業形象。

須提供網約渠道 設提升駕駛安全科技裝置

運輸署透發牌規管車隊的營運和管理，包括就車隊規模、車齡，以及車隊持牌人須提供的服務，例如必須提供網約渠道（包括手機程式及網站）和電子支付方式，及在車廂內安裝閉路電視系統與提升駕駛安全的科技裝置等。

申請牌照的車隊，的士在加入車隊時車齡不得超過3年，整牌照期內車齡不得超過10年。混合或市區的士車隊要有300至1,000輛的士，而新界的士車隊則要有100至350輛。

運輸署邀請有意營運人士，申請的士車隊牌照。（資料圖片）

經運輸署署長批准後，車隊可以自己設計車身及標記，可以就預訂行程自訂收費，包括的士錶收費外另加一筆預約費，或在行程開始前與乘客協定的車資。

而政府亦會在官方渠道為車隊宣傳，並會在高鐵站、啟德郵輪碼頭、迪士尼等多個地方設立專屬停車處。政府亦已經在青衣及大埔物色用地，以短租形式批予車隊持牌人共同使用，用作泊車和簡單維修。

車隊管理系統方面，持牌人須制定研究目標，並可向智慧交通基金管理委員會申請資助最多1,000萬元，以研發相關系統，最高資助比例為項目預計成本的七成。