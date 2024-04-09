的士申加價｜吳坤成：10年加10蚊唔算多　冀提升收入吸新人入行

的士業界申請加價，市區的士計劃申請落旗加5元至32元、新界的士則申加4.5元至28元，大嶼山的士落旗申加6元至28元，加幅分別為18.5%、19.1%及27.3%。



的士車行車主協會永遠會長吳坤成今日（9日）在港台節目《千禧年代》表示，的士業界近10年加價10元左右，計算通脹在內，加幅不算多，加上近年的士保費不斷上漲，為應付各種開支，決定加價。他期望加價提升業界收入，吸引更多年輕人入行，同時協助換新車。



稱的士司機收入低於行業中位數 加價可助換新車

吳坤成在《千禧年代》中指出，以市區的士為例，對上一次於2022加價，加幅為3元，近10年內加約10元，認為升幅「追返通脹，唔算太多」；與此同時，的士保險費用上升約6成，現時一年保費高達8萬多元，令司機的營運成本不斷增加，所以業界提出加價建議。

他亦提及，早前有數據顯示，運輸業人員的收入中位數介乎2.5至2.6萬，但的士司機的收入中位數只有約2萬元，低於行業入息中位數，未能吸納新人入行。吳坤成期望今次加價，可提升司機的收入，同時吸引更多新人入行。他續指，司機亦可以有更多資金更換新車，目前一輛新車要價20至30萬，每月供款需付至少3,000多元，相信今次加價可減輕業界換車的負擔，盡快更換現時3,000輛的舊車。

5至6%的士未租出 不擔心車主加租車費

吳坤成表示，不擔心的士車主會跟隨今次的士費加價，向司機收取更多租車費，「依家有5至6%車係空置嘅，或租得一更」，若再加租車費，反令租車司機少上加少。被問及現時經濟疲弱，加價或會令市民減少選擇乘坐的士，吳坤成則指，加價是必要，因的士司機目前開支很多，「一係政府就減的士保費」，否則業界只能加價。