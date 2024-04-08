的士申加價｜車主收入大減　司機憂加車租　車主：保險倍增增成本

的士業2022年7月加價後，同年底即再申請加價，政府正在處理中。據運輸及物流局數據顯示，市區及新界的士租車司機去年平均月入，撇除通脹後實際疫情前2019年有0.8%至6.2%增幅，但另一邊廂出租車主每月淨收入卻大減逾四成。



到底加價後錢向何流？有的士司機工會憂慮，在車主收入大減下，加價後隨之而來便是加車租，最終前線司機「因加得減」，冀車主可以放緩加租卻步；有的士商會則指必然會加租，指因保險倍增下日常成本大增故「冇辦法」，但會留意加價後兩星期乘客反應才決定，又強調只要政府年中願立法將白牌車剔除，流失生意重新回到業界，司機加租壓力也會隨之消失。



紅的司機去年平均每月淨收入比2019年增6.2%

的士業2022年7月加價3元，同年年底已申請下一輪加價，市區的士（紅的）申落旗加5元至32元，新界的士（綠的）則申加4.5元至28元，每公里跳錶加2毫。當時的士團體加價理由是收費嚴重滯後、司機收入追不上通脹及燃料費等，冀增加司機收入以平衡車主支出。

不過，運輸局最新文件披露業界去年與疫情前、即2019年的每月平均淨收入比較，卻有意外發現。雖然燃料成本較4年前增19%至35%，但在撇除通脹後，紅綠的租車的士司機去年平均每月淨收入，實際是較2019年有些許增長，其中紅的增加6.2%至約2.2萬元，綠的只有輕微0.8%增幅至約1.9萬元，只有大嶼山的士（藍的）租車司機減少2.7%到約2.1萬元。

的士業界每月淨收入比較。（立法會文件）

車主司機及出租車主收入減少

到底是哪類人收入少了？數據顯示，車主司機（即會駕駛的士的車主）及出租車主去年每月淨收入則較2019年全部錄跌幅，車主司機跌幅介乎9.7%至12.8%，平均每月淨收入介乎2.5萬至2.8萬元。

最「肉赤」的，仍是只將的士租出的出租車主。扣除通脹後，紅的出租車主每月平均淨收入大減48.3%至6,429元；綠的也減少43.2%至4,437元；藍的則減32.7%至6,105元。據運輸局說法，對於出租車主而言，其每月營運成本是車輛維修保護、保險、牌照費及折舊等。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠。（資料圖片／張浩維攝）

工會杜燊棠：牌價升嗰陣又話加租，跌嗰陣有冇減？

資深的士司機、汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠表示，車主收入大減情況下，加價後加租是肯定的，疫情期間雖有減租，但前年加價後已很快加回，故前線司機或會「因加得減」。他稱現時的士牌價跌勢不止，車主資產大減：「牌價升嗰陣又話加租，跌嗰陣有冇減？當然冇減啦！」

他表示，一直有向車主表達，希望加價後不要太快加租，否則司機較難維持生計，「加太快司機唯有唔做，搵唔到食做第二行，車租加多劈爆更多。」他又稱今次申請加幅不少，擔憂加價後會更加無客，但重申運輸署若想為行業好，必須打擊白牌車，嘆道：「我哋個行轉揸嗰啲好多，但都唔係想怪佢地，只係希望賺多啲啫。」

的士小巴商總會理事長周國強。(資料圖片/盧翊銘攝）

的士小巴商總會：立法禁白牌車 料流失的一成生意回流

的士小巴商總會理事長周國強則指，希望政府6月初前可批加價，又指加價後一定加租，但會留意加價後兩星期乘客反應才決定。他強調保險費由2.7萬加至5萬多，而自引入混能車後，車價也由約24萬加至33萬元，計上折舊，排除維修及保養費，車主每月已要多付3,000多元，「冇辦法，你知道啦，都明白司機個問題，加租難搵食壓力大。」

他重申只要政府年中可立法排除白牌車，流失的一成多生意可回流的士業，司機租金壓力也會減低，更承諾若政府肯做，他會肩負責任與政府商討改善服務，配合政府規管、甚至用簡易程序控告拒載司機，預料投訴至少可減半。

香港的士商會主席黃保強。（資料圖片/林靄怡攝）

本身是車主兼司機的香港的士商會主席黃保強則稱，「有通脹、尤其保險保暴之下，梗係想係乘客度攞返啲」，但指已不夠司機開工，司機找工作容易，故即使想加租也會先留意司機流向，不會即時加租。

他又說，車主收入大跌主要因保險天價、維修費飆升所致，稱現時有約千架的士不夠司機開工要放停車場，300架甚至已「劏車」只留牌減少開支。

運輸局在文件中提到，不少意見關心在調整的士收費後，的士車租會如何變化，稱的士租賃一直是車主與司機在自由市場下的商業安排，租金價格會隨市場供求而變動，而車種、車齡、維修情況等因素亦會影響個別車輛的租金水平。一般而言，的士收費獲調整後，車主會先觀察初期的生意及司機收入的變化，然後才按實際市場情況與司機團體商討車租調整的幅度。