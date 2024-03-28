的士工會：有黑的司機取走車廂CCTV記憶卡劏客　同意裝中央攝錄機

政府指下月會邀請的士業界申請車隊牌照，車隊的士須在車廂內安裝閉路電視，當局正研究在的士安裝中央雲端攝錄系統可行性，料年內諮詢業界。汽總的士司機分會主任何志強今日（28日）表示，業界同意統一安裝雲端攝錄系統，認為可保障司機及乘客雙方，又稱現時車內閉路電視可隨意取出，「有啲黑的司機見到可以『做生意』，直接取走記憶卡，咁影唔到任何嘢。」



至於車隊牌照方面，的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，有幾間車行正籌備中，強調解決白牌車問題業界會更積極參與車隊制，並透露運輸署計劃在大埔及青衣茜草灣提供共130個車位供車隊整理的士、交更之用。



汽總的士司機分會主任何志強今早在電台節目表示，的士車廂設閉路電視可保障司機及乘客雙方，「先前通過記分制，有劣客好鍾意濫用投訴機制，係唔係都投訴，令前線司機無所適從」，認為有紀錄在可減少爭執情況。

工會：黑的司機抆走記憶卡劏客 裝中央鏡頭保障雙方

不過，他稱現時攝錄機內的記憶卡可以自由取出，「記憶卡又插又收，你知啦，有啲犯法司機、黑的司機見到可以『做生意』，直接取記憶卡，咁影唔到任何嘢」，故同意政府強制安裝中央雲端攝錄系統，由指定監管人士查看錄像，發生意外時也能分清誰對誰錯，對雙方都公平。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成亦指，業界同意強制裝中央雲端攝錄系統，在符合私隱條例指引下，由指定的監管人士查看，及圖文並茂告之乘客在錄像、影片如何處理等，認為有劃一標準可防止罪案、濫收車資及對司機無理控訴情況。他又說，在嚴格標準下公平保障司機同乘客，保險公司也能降低墊底費。

至於車隊發牌方面，吳坤成指業界歡迎推行車隊制，暫時有數間車行正籌劃申請，但需要有一定誘因，例如容許6座的士到機場上落客及設相關設施，以及日常營運及處理的士的地點。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成。(資料圖片／羅君豪攝)

商會引述政府已批130車位作車隊營運

他指，昨日（27日）開會運輸署提政府已批出大埔30個車位及青衣茜草灣100個車位供的士營運車隊之用，但強調車隊規模最細也有300架，政府更希望有四個車隊營運，130個車位屬嚴重不足，建議可開放荒廢地、天橋底等，或短租未啟用停車場予車隊，用以交更及清潔的士等用途。

吳坤成又說，暫時政府未公布車隊制全部細則，按現有規定，建議車隊的士車齡是3年內，但現時業界經營環境困難、貸款不易，較難換新車，申請換電動車也較慢，資金問題也須解決，建議政府百份百擔保貸款計劃可以更全面，方便業界換新車。

吳坤成：解決白牌車 業界更有興趣參加車隊

他續稱，白牌車問題仍然未解決，白牌車不須租、不須牌照即可經營，無疑窒礙的士車隊發展，強調車隊需要有公平環境才可經營，促政府要規管網約白牌車問題，料屆時會有更多人有興趣辦的士車隊。