特別財會｜科技罪行案件4年飆309%　去年3.4萬宗案件涉近55億元

律政司去年新增「科技罪行分科」，以打擊科技罪行和應對科技進步帶來的法律挑戰。律政司表示，警方接報的科技罪行案件數目由2019年大幅上升至2023年的34,112宗，升幅達309.9%，去年的損失金額更高達54.97億元，較2019年的29.07億元增加89.1%。



涉及金額按年勁升近71% 接近55億元

立法會審議預算案的特別財委會下周舉行，律政司提交的書面回覆中表示，警方接報的科技罪行案件數目由2019年的8,322宗，明顯上升至2023年的34,112宗，升幅為309.9%。損失金額亦明顯增加，2019年的損失金額合共為29.07億元；2020年的損失金額合共為29.64億元；2021年的損失金額合共為30.24億元；2022年的損失金額合共為32.15億元；2023年的損失金額合共為54.97億元，較2019年增加89%，按年亦增加22.82億元，即近71%。

警方將科技罪行主要劃分為三個類別，包括網上騙案、網上勒索、及盜用電腦，合共涉及34,112宗案件。當中最多人遭遇商業、釣魚、社交媒體等的網上騙案，去年合共接獲27,314宗，較2019年的5,157宗增加429%，其中網上商業騙案最為常見，涉及9,883宗，其次為求職、投資等騙案，涉及9,513宗，而釣魚騙案則涉及4,322宗。