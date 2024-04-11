特別財會｜公務員洗牙先導計劃無減輪候時間　定期檢查延長等4年

衞生署牙醫流失潮未有改善，雖然流失人手較去年微跌，上年度截至2月1日有33牙科醫生離職，惟整體的空缺率卻持續上升達至30%。衞生署去年推出洗牙先導計劃，以避免衞生署轄下普通科牙科服務的輪候時間受人手減少影響，而進一步延長，惟截至2月底只有34%受邀人士參與。



同時公務員看牙醫的輪候時間再增，截至去年年底，牙科定期檢查整體輪候時間由前年同時期最長的32個月增至48個月，即要等4年。至於牙科跟進治療方面，亦由前年同時期最長的37個月增至44個月。



（林靄怡攝）

衞生署牙醫流失潮持續嚴峻，據公務員事務局提交財委會文件顯示，衞生署上年度截至2月1日有33名牙科醫生離職，當中有13人因退休而離職。其人手流失率約為11%，雖然流失人手較去年微跌，惟整體的空缺率卻由去年22%大增至30%。

衞生署牙醫每年度流失30多人

翻查資料，人手在2021/22年度現流失潮，由過往只有10多名的牙醫離職，到2021/22年度增至30多人，其後每年流失人手都約為30多人，每年人手流失率約為一成。此外，牙齒衞生員職系亦長期人手不足，雖然去年只有一人因退休離職，但空缺率卻大增至42.8%。

先導計劃僅三成受邀人士參與

衞生署早前推出牙科服務（洗牙）先導計劃，以避免衞生署轄下普通科牙科服務的輪候時間受人手減少影響而進一步延長。不過，據文件指出，截至2月底，衞生署雖已向約13.2萬名公務員及合資格人士發出邀請，惟已接受或已預約洗牙服務的人數只有約45,100人，即只有34%受邀人士參與，涉及支出約2,700萬元。

同時多項公務員牙科的預約服務輪候時間亦全線上升，包括牙科定期檢查、牙科跟進治療及非急症牙科專科服務等。截至去年年底，牙科定期檢查整體輪候時間由前年同時期最長的32個月增至48個月，即要等4年；牙科跟進治療亦由前年同時期最長的37個月增至44個月；而非急症牙科專科服務則由前年同時期最長的47個月增至48個月。

政府研私營醫療市場及內地機構分擔

衞生署指出，為提高洗牙先導計劃的參與率，已加強了相關宣傳，而計劃的總參與率已由最初期的少於25%，上升至截至2024年2月底的34%，近月發出的邀請的參與率更達46%。政府會繼續密切監察計劃的推行情況，繼續鼓勵公務員及合資格人士參與計劃。

署方補充，政府會於計劃推出後約一年進行檢討，以決定計劃的未來路向。至於是否可進一步透過私營醫療市場（包括內地醫療機構）為公務員及合資格人士提供牙科服務，政府除了需要參考計劃的經驗及成效外，還必須審慎衡量及檢視成本效益、監管機制、私營醫療市場可承擔的服務量等因素。