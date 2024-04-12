跨境救護車服務年中試行　醫衞局：隨行深圳及澳門醫生有限度註冊

政府年中起試行大灣區跨境直通救護車，深圳和澳門兩間指定醫院可用當地救護車，將合資格病人送到香港公立醫院就醫。醫務衞生局局長盧寵茂強調，救護車上的內地和澳門醫生將取得本港有限度註冊，但只限在車上工作。



A4聯盟立法會議員林素蔚擔心，會否有非港人透過計劃來港就醫，憂慮會剝削本港醫療資源？政府強調，非本地人沒有醫療特別需要便不適合計劃，必須要是當地沒有而香港有的醫療服務，強調不是想來港就醫便會安排救護車運送他們來港就醫。



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政府建議以港大深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院作試點，兩家醫院的相關醫生會按照臨床診斷評估病人情況，並聯絡醫管局及將接收病人的香港醫院共同協議決定是否啟動機制，用當地救護車將香港病人直接送回港，駐院醫生亦會隨行，同時亦要取得病人或其家屬同意，轉運的病人亦不限於港人。

原則上，病人會送到最近口岸的公立醫院，即澳門應是北大嶼山醫院，深圳的會去屯門醫院或北區醫院。至於內地其他大灣區城市病人如須直接送回香港，會以港大深圳醫院作轉運站。個別的病人可能有特殊需要， 可能直接安排到專科醫院就醫。

政府今日（12日）向立法會衞生事務委員會介紹計劃，議員普遍關注責任問題。新民黨選委界議員陳家珮指，若病人不幸在抵達本港醫院後離世，家屬如想追究責任，跟車深圳或澳門醫生會否有責任牽涉？又希望當局交代預計每年啟動直接運送個案的估計及背後理據。

政府期望計劃最終是雙向往來（資料圖片/馬耀文攝）

盧寵茂料每年使用計劃個案數十宗

醫務衞生局局長盧寵茂指，病人已在當地接受當地醫生治療，該醫生隨車來港是延續其治療，責任方面，第一本身是在內地延續治療，第二醫管局會給他們榮譽委任，從而令他們在港路程上，其治療符合法規。盧寵茂強調，有需要才會安排救護直通車，預計個案數十宗。

民建聯會計界議員黃俊碩則關注病人可在港接受哪些服務及條件，期望計劃不被濫用；同時關注如若在途中，有其他交通意外發生，例如有道路使用者當時看似有生命危險，陪同病人來港的隨行醫生可否下車進行救援？

無意「寫死」可接受服務 期望最終本地救護車也能北上

盧寵茂說在醫療服務方面多樣化，不可能完全列出來，要由醫生評估，故無意將清單「寫死」，必須評估病人由內地醫療機構轉回香港是否符合最大的好處。他又指隨車來港的醫生屬有限度註冊，不會容許他們在送途以外情況下，提供服務，他們離開救護車後，其所為不會作為醫生身份提供服務。但知道在意外現場，一個普通人、任何人都可為病者、傷者提供援助。

民建聯立法會議員陳永光則關注計劃會否擴及至本地救護車北上，及若有港人在深圳以外的大灣區城市需要跨境救護車直接服務時，是否也要先運送到試點醫院，再運轉送香港的公立醫院就醫。

盧寵茂指，跨境直通救護車討論多時，今次計劃希望有突破，車輛和過境人員等會有事先審批，考慮到北上的審批複雜得多，故希望先行先試單向安排。他強調，完全同意安排應雙向，之後會積極推進北上安排；他又指因要預先審批，審批大灣區內所有醫院存有困難，故暫時安排兩間醫院作轉運站。