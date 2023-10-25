施政報告｜研內地救護車可「南下」來港　內地、澳門人同受惠

【施政報告2023】《施政報告》今（25日）出爐，當中提到港府正與大灣區其他城市商討救護車跨境運送病人服務。消息人士表示，相關服務主要涉澳門與香港，及深圳與香港的運送服務，初步會使用澳門山頂醫院及深圳一間醫院的救護車，暫時未有實施時間表，但與澳門方面已相討得「七七八八」，而內地則涉及問題較複雜，需要的討論時間較長。



消息人士強調，要跨境運送的病人必需兩地主診醫生均同意下才可以進行，而相關措施不限於港人，內地人及澳門人亦可受惠，「如果佢喺內地要接受一啲治療，而內地提供唔到只要香港有，而兩地醫生都同意嘅話先可以。」



救護車將傷者送院。（陸家輝攝）

港府正與大灣區其他城市商討救護車跨境運送病人服務，把病人在醫院之間點對點直接運送。消息人士表示，相關服務主要涉澳門與香港，及深圳與香港的運送服務，初步會使用澳門山頂醫院及深圳一間醫院的救護車。他又透露，與澳門方面已相討得「七七八八」，而內地則因為涉及的問題較複雜，如涉及跨省等，需要的討論時間較長，暫時未有實施時間表。

消息人士強調，要跨境運送的病人必需兩地主診醫生均同意下才可以進行，服務並不覆蓋需緊急搶救、情況危急病人。他補充，相關措施不限於港人，內地人及澳門人亦可受惠，「如果佢喺內地要接受一啲治療，而內地提供唔到只要香港有，而兩地醫生都同意嘅話先可以。」

他又指，救護車跨境運送病人服務會有內地醫護或香港醫護監測病人情況，故內地醫護如要隨救護車來港，需要先在醫委會或護管會先行註冊，而亦救護車內使用的儀器亦要預先註冊。

消息人士表示，現時本港亦有跨境運送病人服務，惟就要由關口轉當地救護車，而一年大概有150人左右使用服務，相信設救護車跨境運送病人服務不會拖垮公營醫療體系。消息透露，澳門一方會採用港珠澳大橋，會安排一條特別通道予救護車行駛過關，而大灣區則以深圳陸岸口岸為接口。

至於本港醫護人手方面，醫衞局明年中前會向立法會提交草案，修訂《牙醫註冊條例》及《護士註冊條例》，亦會探討修訂《輔助醫療業條例》，提供新途徑引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員。另外，消息人士指出，醫衞局亦會在上海推出類似「大灣區醫療人才交流計劃」，初步構思會邀請相關醫護協助成立瑪麗醫院的胸痛中心。

醫衞局亦研究向大灣區醫院購買服務，當中包括港大深圳醫院。消息人士指，計劃的做法如現時的公私營協作計劃，會由醫管局選擇要購買的對象（即內地醫院）及購買的服務，再由策略統籌處去恰談及購買服務，料為一些較低風險的服務，包括照肺片、腸鏡及胃鏡。消息人士表示，計會以本港輪候時間較長的專科為目標作分流。