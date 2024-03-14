盧寵茂率團訪廣州晤省官員　盼跨境救護車直通服務盡快開通

醫務衞生局局長盧寵茂昨日（13日）起一連兩日率領代表團到廣州和東莞進行訪問，與廣東省和東莞市的衞生官員會面，以深化香港與粵港澳大灣區內地城市在醫療衞生方面的合作和交流。



代表團昨日首先與廣東省衞生健康委副主任黃飛會面，討論多項跨境醫療服務，包括「長者醫療券大灣區試點計劃」（「試點計劃」），以及跨境救護車直通服務等。

其中有關跨境救護車直通服務，盧寵茂指出，行政長官在去年《施政報告》公布與深圳市和澳門商討救護車跨境運送病人服務後，醫衞局隨即馬不停蹄地與兩地相關部門聯絡，商討過程進展良好。他期望跨境救護車直通服務盡快開通，為醫療情況合適的住院病人提供醫院與醫院之間的點對點運送。

醫療券大灣區試點計劃 正開展後續安排

盧寵茂表示，衞生署正就「試點計劃」與各試點醫療機構開展後續安排，包括發還醫療券申報的安排和系統對接等。衞生署上周亦為各試點醫療機構人員進行培訓並講解實際運作流程，以及安排香港大學深圳醫院人員分享有關長者醫療券計劃的運作經驗，務求試點計劃日後的運作更為暢順。

代表團隨後參觀中山大學中山眼科中心和中山大學附屬第一醫院（中山一院）。中山一院上月獲醫衞局納入「試點計劃」，成為其中一間試點醫療機構。

另外，醫管局早前已與廣東省衞生健康委開展商討第二期醫生交流計劃，當中中山大學中山眼科中心會派出優秀眼科醫生參與眼科交流先導計劃，並已有兩位醫生於3月到港開展交流。 醫管局正與廣東省衞生健康委積極跟進其他眼科醫生及屬不同專科醫生的交流安排。

與廣東省衞健委第二批交流 逾百醫護人員將赴港

盧寵茂與中山一院院長肖海鵬教授會面期間，也見證了醫管局與中山一院就加強醫護人員培訓及交流簽署合作協議。

盧寵茂表示，十分支持醫管局與內地醫療機構展開醫護人才交流。醫管局正與廣東省衞生健康委推展第二批交流項目，預計逾百名來自廣東省不同城市的醫護人員會赴港交流，涵蓋更多醫療專業領域。

代表團今日（14日）將前往東莞，與東莞市政府及衞生健康官員會面，並參觀東莞東華醫院。

香港代表團成員包括衞生署署長林文健醫生、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、醫衞局副秘書長李力綱、醫衞局高級顧問（局長辦公室）樊敬文醫生、醫管局主席范鴻齡和醫管局代理行政總裁鄧耀鏗醫生。

在盧寵茂離港期間，醫衞局副局長李夏茵醫生署任局長一職。