特別財會｜逾期未繳稅單23萬張涉款208億元　暫無意開消費稅

截至今年2月底，逾期未繳稅單累計合共23萬張，涉及稅款約208億元。另外，稅務局過去3個財政年度，完成5200多宗實地審核和稅務調查個案後，全數收回87.6億元補繳稅款和罰款；當中有6宗涉及薪俸稅和利得稅逃稅個案完成檢控，法定裁定罰款合共298萬元。



預算案提出薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制，首500萬元稅率維持15%，500萬元以上餘額稅率16%。當局指，過去5個財年，符合門檻的納稅人每年約有1萬人，佔整體納稅約0.5%。如果過去5個財年實施標準稅率兩級制，估計每年可額外徵收6.8億至9億元稅款。



稅務局（資料圖片）

當局向立法會審議本年度預算案的特別財委會提交的書面答案又指，稅務局一般會先就每張欠稅的稅單，徵收5%附加費，如仍未能在半年內清繳稅款，會就未清繳欠稅和附加費，再徵收10%附加費。稅局過去5年就4000多宗欠稅個案進行民事追討，涉稅款27億元。

另外，截至2月底，為外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排，共收到661宗申請，當中625宗獲批，1宗被拒，主要因申請人已留港超過9年，超出機制下寬免期限。其餘申請就仍在處理中。

政府暫不考慮引入消費稅

基於政府財政狀況，有議員問及會否考慮開徵消費稅，以擴大稅基？政府回應指，本港經濟復蘇動力有待加強，開源的考量需要兼顧實際情況，以免影響經濟復蘇和市民的生活，同時要維持簡單低稅制的競爭優勢，因此暫不考慮引入消費稅，政府在本年度也沒有預留資源，就開徵消費稅展開可行性研究。