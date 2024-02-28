財政預算案｜寬減薪俸稅及個人入息稅上限3000元　創近年新低

財政預算案2024｜財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，宣布寬減2023/24課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為3,000元，政府收入將減少51億元其上限較去年財政預算案公報的6,000元仍要少，創近年新低。



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財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，提及有關一系列一次性寬減稅項措施。陳茂波宣布，寬減2023/24課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅，上限為3,000元，全港206萬名納稅人受惠。有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少51億元。

至於利得稅方面，陳茂波指會寬減2023/24課稅年度百分之百的，上限也為3,000元，全港 16萬家企業受惠。有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少4.3億元。

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翻查資料，過往財政預算案均有公布一次性寬減稅項措施，以去年為例，就宣布寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為6,000元，料190萬人受惠，政府收入減85億元。