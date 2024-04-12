特別財會｜公務員辭職人數升　警隊最多人辭職　空缺達6837個

公務員的辭職人數趨升，在2021-22年度及2022-23年度，兩年合計有7597名公務員辭職，辭職的又以20至40歲的青壯年組別居多。各部門當中，警務處同期的辭職人數是部門之冠，兩個年度合計逾六百人辭職，而空缺高達6837個，以數量計也成為部門之冠。



警隊空缺高逾六千個。(資料圖片/張浩維攝)

公務員事務局回覆立法會特別財委會的議員質詢指，在2021-22至2022-23年度，公務員辭職人數分別為3734及3863，平均每年涉及約200個公務員職系。辭職的原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等。至去年11月底，整個政府只有空缺19774個。

同期的兩個年度，警務處分別有313和307人辭職，辭職人數之多屬部門之冠。其次是衞生署的297人和270人、康樂及文化事務署的252人和291人等。

警務處辭職人數與空缺數字皆最高

警務處不單辭職人數稱冠，其編制人手為37993，但實際人手只有31156人，空缺有6837，以數量計也屬各部門之冠。其次則為食物環境及衞生署，空缺數字有1236個，該署的編制人手為11492，但實際人手只有10256人。

再分析辭職公務員的年齡組別，以20-40歲的青壯年組別最多人辭職，兩個年度分別有2277人及2435人辭職，而40-50歲組別也分別有899和901人辭。

公務員事務局預計由2023-24至2027-28年度的5年間，每年平均約有5100人達正常退休年齡。退休人數取決於多項因素，因此未能提供相關分項資料。公務員事務局會繼續留意招聘情況，提醒各政策局或部門及早制訂人力計劃，適時展開招聘和加強宣傳工作，以填補空缺。